"Убиваем двух зайцев" - в партии Зеленского рассказали об остановке авиасообщения с Беларусью

Вопрос о авиасообщении Кабинет министров рассмотрит завтра. Фото: pixabay.com

Остановка авиасообщения с Беларусью будет иметь полезный результат. Об этом сказал председатель партии "Слуга народа", народный депутат Александр Корниенко в эфире программы "Обратный отсчет" на UA: Первый.

"Мы будем участвовать в всех мировых акциях. Сейчас это запрет полетов.

Мы понимаем, что Беларусь долгое время была буфером для авиационного контакта с Российской Федерацией. Таким образом мы фактически еще и двух зайцев убиваем. Прекращаем не всегда полезные перелеты, как мы видим по расследованию по Медведчуку. Что они все время происходили через Беларусь первую очередь", - рассказал Корниенко.

"И направлять дальше наши авиационные маршруты, наших компаний. МАУ кажется не летают через Беларусь, но другие наши компании партнерские и так далее. И конечно гарантировать со своей стороны тем мировым авиакомпаниям, которые сейчас будут летать через Украину, что у нас будет все с ними в порядке", - сказал нардеп.

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Также "слуга народа" согласился, что самопровозглашенный президент Беларуси, диктатор Александр Лукашенко является угрозой для Украины.

"Есть очень много границы с Беларусью, которая не является страной, которая живет в рамках международного права. И это вызывает беспокойство.

Ситуация (посадка пассажирского лайнера Ryanair, где был белорусский оппозиционер Роман Протасевич, в Минске. - Gazeta.ua) - позорная. Это пиратство, терроризм", - сказал Корниенко и добавил, что в Беларуси "очень закручиваются гайки".

"Должны оказывать поддержку белорусскому народу, который не хочет с этим мириться", - сказал нардеп.

В воскресенье, 23 мая, пассажирский самолет Ryanair внепланово приземлился в Минске. Лайнер летел рейсом Афины-Вильнюс. Пилоты подали сигнал тревоги, поскольку получили сообщение о взрывчатке на борту. По приказу Лукашенко пассажирский самолет сопровождал белорусский военный истребитель. После экстренной посадки самолета задержали основателя белорусского оппозиционного канала Nexta - Романа Протасевича. Литва стала первой страной ЕС, которая запретила авиарейсы через Беларусь. Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству также подготовить остановку авиасообщения.