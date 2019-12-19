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четверг, 19 декабря 2019 00:53

Убийство Шеремета: полиция нашла у Антоненко мину

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Убийство Шеремета: полиция нашла у Антоненко мину
У Антоненко нашли "мину". Фото: РБК

Полиция обнародовала sms-сообщения и телефонные разговоры подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко о мине, а также видео ее изъятия.

Воспользовавшись правом позвонить адвокату, Антоненко в 15:10 прислал сообщение неизвестному лицу с просьбой забрать пакет в шкафу, в 15:12 написал пост в соцсети о своем задержании, а в 15:14 позвонил родственнику, чтобы убедиться, забрал ли он предмет из квартиры, сообщает пресс-служба МВД.

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13 декабря во время обыска в офисе, который расположен на первом этаже дома, где жил подозреваемый, найден предмет, похожий на противопехотную мину МОН-50.

Очевидцы в своих объяснениях указали, что сосед с третьего этажа, который, по словам правоохранителей, является братом жены Антоненко, проживающего вместе с ним, оставил на хранение предмет, назвав его роутером. Этот предмет был спрятан в купюроприемник терминала. В полиции назначили комплексную экспертизу, в том числе молекулярную.

Адвокаты подозреваемых по делу об убийстве Шеремета добровольца Андрея Антоненко и волонтера Юлии Кузьменко подали апелляцию на арест.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. После этого, рок-музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко сообщил, что именно его подозревают организации преступной группы, которая совершила убийство.

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