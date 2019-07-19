Убийство активиста "Сармата": нардепа вызывают на допрос

Нардепа Александра Пономарева зовут на допрос.

Национальная полиция вручила народному депутату из группы "Воля народу" Александру Пономареву повестку на допрос.

Правоохранители расследуют уголовное производство относительно заказчиков убийства активиста, участника боевых действий на Донбассе Виталия Олешко (позывной "Сармат"), сообщил в Facebook нардеп Мустафа Найем.

"Насколько мне известно, по одной из версий следствия, Александр Пономарев вместе с еще одним народным депутатом Сергеем Валентировым (фракция "БПП") могут подозреваться в причастности к заказу убийства Виталия Олешко", - написал Найем.

"Оба депутата сейчас баллотируются в мажоритарных округах в Запорожье от партии "Опозиційна платформа - За життя". Александр Пономарев, соответственно, в 78-м округе, а Сергей Валентиров - в 81-м округе", - добавил Найем.

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Виталия Олешко застрелили из обреза охотничьего ружья 31 июля 2018-го в центре Бердянска. Правоохранители задержали 5-х подозреваемых в убийстве - 4-х в Васильевке Запорожской области, еще один - в Бердянске. В августе всем 5-м задержанным было объявлено подозрение о совершении по предварительному сговору группой лиц умышленного убийства.