У жены чиновника нашли бизнес в Крыму

Жена заместителя ГУД Сергея Борзова имеет бизнес у оккупированном Крыму. Фото: Коррупция. инфо

Жена заместителя руководителя Государственным управлением делами Ирина Борзова ведет свою предпринимательскую деятельность на территории аннексированного Крыма. Об этом сообщает общественное движение "Честно".

Ирина Борзова говорит, что занимается организацией общественного питания.

"Я с 2007 года частный предприниматель и занимаюсь бизнесом. Меня все больше знают по общественной деятельности, но бизнесом я уже занимаюсь давно. Организация концертов, форумов, все, что касается концертной деятельности. Также занимаюсь общественным питанием. У меня есть аренда заведений - кафе, таверна. На муниципальном рынке стоят кафе".

В декларации ее мужа Сергея Борзова говорится, что доход Ирины за 2017 составил почти 1 млн. грн. Ирина Борзова является владельцем и бенефициаром предприятия "Профиль-Н". В декабре 2014, через полгода после того, как Борзов стал заместителем руководителя ГУД, она переоформила свой бизнес в оккупированном Крыму в соответствии с требованиями российского законодательства. Об этом свидетельствуют данные из аналитической системы YouControl.

ГУД отвечает за материально-техническое, социально-бытовое и другое обеспечение деятельности Президента Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины, Совета национальной безопасности и обороны Украины, других государственных органов, всех международных дипломатических представительств на территории государства.

В декларации чиновника за 2017 указана жена, трое детей, мать и отец. В прошлом году больше всего дохода в семью принесла мать чиновника. Она заработала 944 тыс. гривен. Еще 849 тыс. гривен принесла в семейную копилку Ирина Борзова. 400 тыс. в год Сергей Борзов получил от государства в качестве зарплаты. Бизнесом в семье Борзова занимается жена. Она является предпринимателем и владельцем 49% корпоративных прав и бенефициаром предприятия "Профиль-Н". Это указано в декларации чиновника. Согласно данным декларации, фирма зарегистрирована в оккупированном Крыму и имеется еще один совладелец - Барула Наум Иосифович. Он является отцом Ирины Борзовой. Согласно открытым данным из налоговой службы Российской Федерации, Ирина Борзова перерегистрировала на себя долю в бизнесе соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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Борзова говорит, что отец начал свой бизнес еще 20 лет назад, и с 2014 года она ни разу не была в Крыму. По данным налоговой службы России, в 2016 году фирма Борзоваой получила более 609 тыс. рублей прибыли. Бизнес-вумен взамен утверждает, что прибыли в рублях не получала.

Ранее опубликовали реальную явку на выборах президента 18 марта 2018 в Крыму. Она составляла 42%. 8% - это недействительны и испорченные бюллетени.