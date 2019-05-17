У Зеленского видят все основания для роспуска Рады

У Зеленского назвали предпосылки для роспуска парламента. Фото: Радио Свобода

Спикер новоизбранного президента Дмитрий Разумков назвал причины, которые дают Владимиру Зеленскому основания для роспуска украинского парламента.

"Они очень четкие и прописанные в законе. Одной из этих предпосылок является отсутствие коалиции и с моей точки зрения, коалиции сегодня нет. Потому что в двух фракциях коалиционных сегодня нет 226 народных депутатов. Было очень много запросов от различных организаций коммерческих, общественных, и от народных депутатов, которыми просили господина Парубия предоставить поименный список коалиции. Почему украинский народ не может понять, кто же входит в коалицию, которая несет ответственность за все те действия, которые несет парламент? Ответа нет. Если мы говорим об эту формальную причину - она имеет место быть", - сказал он в эфире ток-шоу "Право на власть".

Разумков также возмутился инициативой нардепов проголосовать законопроект "О Президенте", которым предлагалось значительно сократить полномочия президента. Эта идея, по словам Разумкова, принадлежала Парубию.

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"Идея появилась в понедельник, а в четверг депутаты должны были проголосовать за этот законопроект, где фактически с нарушением всех процедур, в том числе и Конституции, планировали убрать практически все полномочия и превратить президента страны в номинальную фигуру. Это не дало бы ему выполнить даже те обещания, которые были даны во время избирательной кампании", - сказал спикер Зеленского.

Верховная Рада проголосовала за день инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского на 20 мая. Торжественное заседание начнется в понедельник в 10:00.