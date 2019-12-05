У Зеленского сухо сообщили о разговоре с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский по телефону переговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Главы государств скоординировали позиции накануне встречи в"нормандском формате "9 декабря", - сообщила пресс служба украинского президента.

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16 сентября президент Украины Владимир Зеленский назвал три основные вопросы, которые будут обсуждаться на саммите - освобождение пленных по принципу "всех на всех", разведения войск по всей линии фронта, а также условия проведения местных выборов на оккупированных территориях.