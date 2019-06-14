У Зеленского рассказали о союзниках и конкурентах

Партия "Слуга народа" не готова объединяться со старыми политсилами. Фото: Кореспондент

Партия Владимира Зеленского "Слуга народа" не считает конкурентом партию "Голос" Святослава Вакарчука, хотя и пересекается "в некоторых регионах на Западе, немного в Киеве".

"Потому что мы за одно и тоже. Вот на Востоке у нас конкуренты "Опоблок" и "За жизнь", - рассказал глава штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью Украинской правде.

Он отметил, что возможность коалиции с "Голосом" надо обсуждать.

Кроме того, также возможен союз с партией "Сила и честь". "Смешко можно отнести к новым силам. Его партия ранее участвовала в выборах, но в его списке есть новые специалисты", - отметил глава штаба.

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По словам Корниенко, позиция его партии относительно "старых сил": "Опоблока", "За жизнь" и "Батькивщины", а именно не образовывать с ними союз, не изменилась.

"Раньше Владимир Зеленский уже заявлял, что с подобными силами союзов не будет. Он говорил о всех старых политсилах. Эта позиция в партии сохраняется", - отметил он.

В мае представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук сказал, что партии "Слуга народа" хотелось бы взять на себя единоличную ответственность. Если же этого не получится, партия будет рассматривать предложения, которые будут соответствовать ее планам и программе. По его словам, партия "Слуга народа" согласна создать коалицию с политическими силами, готовыми объединиться вокруг идей, а имена политиков им не важны. "Для нас приоритет не в фамилиях, фракциях, партиях и подходах, потому что мы еще не знаем, кто будет в новом парламенте", - отметил Стефанчук.