У Зеленского рассказали о переговорах по коалиции

 
Ексклюзивы
1/5
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 531
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
2 Просмотров: 847
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
1 Просмотров: 1332
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
9 Просмотров: 4869
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
5 Просмотров: 5400
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
1 Просмотров: 3168
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
1 Просмотров: 16237
В штабе Вакарчука угощают салями и креветками
В штабе Вакарчука угощают салями и креветками
Просмотров: 3213
Гендиректор "1+1" ответил на слухи о назначении на должность главы КГГА
Гендиректор "1+1" ответил на слухи о назначении на должность главы КГГА
Просмотров: 585
Бюллетени в один ящик и забытый паспорт: как голосовали политические лидеры страны
Бюллетени в один ящик и забытый паспорт: как голосовали политические лидеры страны
Просмотров: 7273
Фото
Все фото
12
8
10
13
6
&quot;Игнорируют голосования, потому что не видят перемен&quot; - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
&quot;Поднялась гидра контрреволюции&quot; - что говорят о выборах на львовской площади Рынок
"Поднялась гидра контрреволюции" - что говорят о выборах на львовской площади Рынок
В штабе Вакарчука угощают салями и креветками
В штабе Вакарчука угощают салями и креветками
Бюллетени в один ящик и забытый паспорт: как голосовали политические лидеры страны
Бюллетени в один ящик и забытый паспорт: как голосовали политические лидеры страны
Порошенко с семьей проголосовали на выборах
Порошенко с семьей проголосовали на выборах
Видео
Все видео
Кастрюля-сейф, спущенные трусы и обезьяна на плече: казусы парламентских выборов-2019
Кастрюля-сейф, спущенные трусы и обезьяна на плече: казусы парламентских выборов-2019
На участке неиспользованные бюллетени гасили топором
На участке неиспользованные бюллетени гасили топором
Назвали избирательный участок, который закрылся первым
Назвали избирательный участок, который закрылся первым
Пирожки по 5 коп. - избирателям возле участков устроили праздник
Пирожки по 5 коп. - избирателям возле участков устроили праздник
"Я проголосовал за ЕС и НАТО" - Порошенко
"Я проголосовал за ЕС и НАТО" - Порошенко
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 846
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2133
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1053
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 594
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2754
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
22 июля 2019
Просмотров: 360
Усі коти на світі
— Вам із Миколою на годину роботи, — жінка переконує їхати до тестя в село Лісове. — Про все вже домовлено. Як спаде роса ...
вторник, 23 июля 2019 00:11

У Зеленского рассказали о переговорах по коалиции

  Комментировать
У Зеленского рассказали о переговорах по коалиции
В "Слуге народа" рассказали о коалиции. Фото: РБК

Пятый номер списка Слуги народа Галина Янченко заявила, что политсила не отказывается от возможности создать с другими партиями коалицию, несмотря на то, что сама получит парламентское большинство.

"С одной стороны, мы действительно имеем большинство, которым можно принимать решение, с другой стороны, мы заинтересованы в том, чтобы и в дальнейшем консолидировать общество, и чтобы фактически те решения, которые будут приниматься Верховной Радой, представляли как можно большее количество украинских избирателей, поэтому мы не отказываемся от переговоров, не отказываемся от коалиции, и это тоже абсолютно один из возможных сценариев", — сказала она, сообщает Громадське.

По словам Янченко, Слуга народа продолжает работать над коалиционным соглашением.

Кандидат от партии отметила, что предварительно Слуга народа планирует, что первое заседание нового созыва парламента состоится 24 августа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Волкер поздравил украинцев с выборами

Напомним, по результатам досрочных выборов в Верховную Раду партия "Слуга народа" набирает почти 43 процента голосов и может обойтись монокоалицией.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «У Зеленского рассказали о переговорах по коалиции». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
БДСМ-маски и голая грудь: Ирина Шейк и Адриана Лима обнажились для пикантной съемки
БДСМ-маски и голая грудь: Ирина Шейк и Адриана Лима обнажились для пикантной съемки
9
 Просмотров: 27536
Календарь Pirelli: обнаженные женские тела, которые вызывают желание
Календарь Pirelli: обнаженные женские тела, которые вызывают желание
25
 Просмотров: 25749
&quot;Слуга народа&quot; готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
 1 Просмотров: 16237
Не понимала ни слова на украинском - сеть возмутила история с русскоязычным ребенком
Не понимала ни слова на украинском - сеть возмутила история с русскоязычным ребенком 3 Просмотров: 13203
Треть избирателей проголосовали на выборах в ВР
Треть избирателей проголосовали на выборах в ВР 2 Просмотров: 12861
Политика
Дубневич признал поражение на выборах
Дубневич признал поражение на выборах Просмотров: 1539
Волкер поздравил украинцев с выборами
Волкер поздравил украинцев с выборами Просмотров: 189
В ЦИК посчитали более 80% бюллетеней
В ЦИК посчитали более 80% бюллетеней Просмотров: 1459
"Бедная полиция - это коррумпированная полиция" - у Зеленского назвали пункты реформы МВД
"Бедная полиция - это коррумпированная полиция" - у Зеленского назвали пункты реформы МВД
 1 Просмотров: 1242
Портнова снова вызывают на допрос
Портнова снова вызывают на допрос Просмотров: 297
Больше всего комментируют
16
"Я проголосовал за ЕС и НАТО" - Порошенко
9
Тимошенко проголосовала и не знает, кто будет премьером
9
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
6
"Вы пророссийский" - киевлянка на участке "наехала" на Разумкова
5
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
Голосов: 7261
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua