У Зеленского рассказали о переговорах по коалиции

В "Слуге народа" рассказали о коалиции. Фото: РБК

Пятый номер списка Слуги народа Галина Янченко заявила, что политсила не отказывается от возможности создать с другими партиями коалицию, несмотря на то, что сама получит парламентское большинство.

"С одной стороны, мы действительно имеем большинство, которым можно принимать решение, с другой стороны, мы заинтересованы в том, чтобы и в дальнейшем консолидировать общество, и чтобы фактически те решения, которые будут приниматься Верховной Радой, представляли как можно большее количество украинских избирателей, поэтому мы не отказываемся от переговоров, не отказываемся от коалиции, и это тоже абсолютно один из возможных сценариев", — сказала она, сообщает Громадське.

По словам Янченко, Слуга народа продолжает работать над коалиционным соглашением.

Кандидат от партии отметила, что предварительно Слуга народа планирует, что первое заседание нового созыва парламента состоится 24 августа.

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Напомним, по результатам досрочных выборов в Верховную Раду партия "Слуга народа" набирает почти 43 процента голосов и может обойтись монокоалицией.