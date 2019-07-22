В ЦИК посчитали более 80% бюллетеней

ЦИК обработала 82,17% протоколов на выборах в Верховную Раду.

Партия "Слуга народа" продолжает лидировать, передает УНИАН.

За "Слугу народа" проголосовали 42,9% избирателей. Это 5 млн 75 тыс. 678.

Партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" поддержали 12,95%, 1 млн 532 тыс. 688, "Европейскую солидарность" - 8,31%, 983 тыс. 394 голосов, ВО "Батькивщина" - 8,31%, 960 тыс. 79 голосов, "Голос" - 6,05%, 716 тыс. 359.

За другие партии проголосовали менее 5% избирателей.

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21 июля в Украине состоялись досрочные выборы в Верховную Раду. Их инициировал президент Владимир Зеленский. В своей инаугурационной речи он объявил о роспуске парламента VIII созыва.

По предварительным данным, на 128 мажоритарных округах из 199 лидируют кандидаты от "Слуги народа". Итак, президентская партия может рассчитывать на большинство кресел в парламенте. Глава "Слуги народа" Дмитрий Разумков намекнул на возможную монокоалицию партии.