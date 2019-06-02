У Зеленского рассказали, как относятся к партии Вакарчука

У Зеленского рады видеть новые лица. Фото: "Народная правда"

В команде президента Украины Владимира Зеленского рассказали, как относятся к партии "Голос" певца Святослава Вакарчука.

Координатор предвыборного штаба "Слуги народа" Александр Корниенко заявил, что рад видеть новые лица в политике. Он сочувствует Вакарчуку, ибо только начал свою кампанию, и ему предстоит еще много работы, передает "24 канал".

"Это классные новые проекты, мы очень симпатизируем им как тоже новые. Мы знаем, что их ожидает сейчас. "Голос" на старте, на этапе развертывания. В чем-то даже сочувствуем им. Но верим, что они найдут свой электорат, найдут своего избирателя, смогут тоже показать себя достойно на этих выборах ", - сказал Корниенко.

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Добавил, что "Слуга народа" готов войти с "Голосом" в коалицию.

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук рассказал о законодательных инициативах, которые будут отстаивать партия в Верховной Раде. Армию чиновников-дармоедов нужно сократить до самых эффективных.