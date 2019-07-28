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воскресенье, 28 июля 2019 10:45

У Зеленского рассказали, чем заменят местные администрации

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У Зеленского рассказали, чем заменят местные администрации
Александр Корниенко рассказал о запланированных реформах Фото: radiosvoboda.org

В партии "Слуга народа" планируют заменить государственные администрации на префектуры.

Реформа предусматривает "расширение полномочий власти местного уровня и уменьшение роли таких элементов, как госадминистрации. Их заменят префектуры, которые будут следить за законностью решений местных советов". - отметил в интервью LB.ua глава избирательного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Он подчеркнул, что речь идет о укрупнении районов, которыми будет заниматься председатель административно-территориальной единицы - префект. Также планируется оставить 100 районов.

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Для осуществления такой реформы необходимы изменения в Конституцию и соответственно 300 голосов. Корниенко отметил, что децентрализация есть в программах всех политических сил и "ее поддерживают".

Возглавит Министерство здравоохранения скорее всего учредитель частных клиник "Борис" Михаил Радуцкий. На должность министра образования и науки претендует эксперт по образованию Сергей Бабак, рассказал глава штаба "Слуги народа" Александр Корниенко. По его словам Радуцкий и Бабак имеют видение развития этих отраслей.

Корниенко также сказал, что Ульяна Супрун и Лилия Гриневич вряд продолжат работать в министерствах дальнейшем.

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