У Зеленского назвали вероятных преемников Супрун и Гриневич

В Зеленского еще не определились с руководителями Минздрава и Минобразования. Фото: Униан

Возглавит Министерство здравоохранения скорее всего учредитель частных клиник "Борис" Михаил Радуцкий.

На должность министра образования и науки претендует эксперт по образованию Сергей Бабак, рассказал глава штаба "Слуги народа" Александр Корниенко, сообщает LB.ua.

По его словам Радуцкий и Бабак имеют видение развития этих отраслей.

Корниенко также сказал, что Ульяна Супрун и Лилия Гриневич вряд продолжат работать в министерствах дальнейшем.

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"Большинство наших предложений по общеобразовательной школе раскрывают и совершенствуют реформу Новой украинской школы. Что касается здравоохранения, то открутить назад реформу будет трудно, но ее надо тщательно проаудировать потому что к ней больше вопросов, чем к образовательной", - сказал Корниенко .

Руководительница МЗ Ульяна Супрун отреагировала на обвинения президента Зеленского про министров, которые "угробили здоровье нации, но рассказывают о вреде вишневых косточек".