Супрун потроллила Зеленского за "вишневые косточки"

 
Ексклюзивы
1/5
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 306
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
1 Просмотров: 1233
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Просмотров: 1350
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
Просмотров: 4860
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Просмотров: 900
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Просмотров: 567
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Просмотров: 927
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
3 Просмотров: 414
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Просмотров: 1548
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 549
Фото
Все фото
7
10
7
4
3
У офиса ЗеКоманды сожгли авто помощницы кандидата в нардепы
У офиса ЗеКоманды сожгли авто помощницы кандидата в нардепы
Зеленский показал фотографии с прогулки по Львову
Зеленский показал фотографии с прогулки по Львову
Кандидаты скармливают избирателей курятиной, пиццей и алкоголем
Кандидаты скармливают избирателей курятиной, пиццей и алкоголем
Кандидатку от партии Медведчука активисты встретили мукой
Кандидатку от партии Медведчука активисты встретили мукой
Хищения в оборонке: Зеленский заговорил о тюрьмах
Хищения в оборонке: Зеленский заговорил о тюрьмах
Видео
Все видео
Сегодня последнее заседание Верховной Рады VIII созыва - онлайн
Сегодня последнее заседание Верховной Рады VIII созыва - онлайн
"Это были реально крутые года" - Парубий выступил с трогательным прощальным словом
"Это были реально крутые года" - Парубий выступил с трогательным прощальным словом
Люстрировать всех за предыдущие 5 лет: Зеленский предлагает закон
Люстрировать всех за предыдущие 5 лет: Зеленский предлагает закон
Местный чиновник передумал подавать на президента в суд
Местный чиновник передумал подавать на президента в суд
Вернуть Россию к истокам – у Зеленского озвучили интересное предложение
Вернуть Россию к истокам – у Зеленского озвучили интересное предложение
Интервью
1/5
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1053
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 306
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 549
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2430
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
1 Просмотров: 702
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
11 июля 2019
Просмотров: 324
Нічна зозуля
Коли ти більш-менш довго щасливий, настає гостра необхідність печалі. Отак би взяв і заплакав — цього хоче весь твій організм, як ото буває, що ...
пятница, 12 июля 2019 10:42

Супрун потроллила Зеленского за "вишневые косточки"

  Комментировать
Супрун потроллила Зеленского за &quot;вишневые косточки&quot;
"Вишневые косточки могут убить. Достаточно их раскусить", - Супрун. Фото: из открытых источников

Руководительница МЗ Ульяна Супрун отреагировала на обвинения президента Зеленского про министров, которые "угробили здоровье нации, но рассказывают о вреде вишневых косточек".

Свой ответ она опубликовала в Facebook.

Супрун отметила, что вишни, в отличие от черешни, немного горьковатые, но всем известно об "опасности" косточек.

"Пока нельзя люстрировать их, но все же есть немало преимуществ и от потребления вишен. Как и от трансформации системы здравоохранения", - рассказала Супрун.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какой летний фрукт имеет наибольшую пользу

"И хотя наши тексты #абивибулиздорові довольно объемные, получается, что их же дочитывают до конца даже в Офисе президента Украины и Владимир Зеленский. Так, например, целая нация может узнать, что вишневые косточки могут убить. Для этого не обязательно ними "пуляты" в глаза противнику через трубочку. Достаточно их раскусить", - добавила и.о. министра.

11 июля в своем видеообращении президент сказал: "Для чего министры, которые угробили здоровье нации и рассказывают о вреде вишневых косточек?".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Супрун потроллила Зеленского за "вишневые косточки"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
июля

Франция разгромила Бразилию в финале Кубка мира

Часть заключенных отправили на фронт

Исследователи пересекли океан на лодке из тростника

Самое читаемое
Обнаженная Каменских и Астафьева в коже: что постят в сеть звезды украинского шоубиза
Обнаженная Каменских и Астафьева в коже: что постят в сеть звезды украинского шоубиза
16
 Просмотров: 58746
&quot;Плохо слышишь меня?&quot; - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
"Плохо слышишь меня?" - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
 10 Просмотров: 25138
Загадочная смерть женщины и ее сыновей: коллеги рассказали о погибшей
Загадочная смерть женщины и ее сыновей: коллеги рассказали о погибшей Просмотров: 17813
Королева сняла всю одежду и сфотографировалась в позе вниз головой
Королева сняла всю одежду и сфотографировалась в позе вниз головой
3
 Просмотров: 15165
Элекромобили принесли Норвегии неожиданные проблемы
Элекромобили принесли Норвегии неожиданные проблемы Просмотров: 12925
Политика
Парубий назвал бывших "регионалов" в Раде "нечистью"
Парубий назвал бывших "регионалов" в Раде "нечистью" Просмотров: 27
Отмена Избирательного кодекса: Рада отклонила постановление экс-регионалов
Отмена Избирательного кодекса: Рада отклонила постановление экс-регионалов Просмотров: 45
Люстрировать всех: Зеленский внес в Раду скандальный закон
Люстрировать всех: Зеленский внес в Раду скандальный закон Просмотров: 3888
В офисе Зеленского отрицают, что у них были следственные действия
В офисе Зеленского отрицают, что у них были следственные действия Просмотров: 288
После пяти лет "эксперимента" мы вернем медицину людям - Валерий Дубиль
После пяти лет "эксперимента" мы вернем медицину людям - Валерий Дубиль Просмотров: 315
Больше всего комментируют
10
"Плохо слышишь меня?" - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
10
Дубль 2. Владелец NewsOne заявил, что телемост с Россией будет
10
"Зачем мне такая министр?" - Зеленский раскритиковал Супрун
8
Тимошенко снова решила попиариться с сосиской
8
У "Слуги народа" - 50%, а у "Голоса" - 8%. Намечается коалиция. Данные соцопроса "Рейтинг"
Голосов: 6180
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua