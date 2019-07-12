Супрун потроллила Зеленского за "вишневые косточки"

"Вишневые косточки могут убить. Достаточно их раскусить", - Супрун. Фото: из открытых источников

Руководительница МЗ Ульяна Супрун отреагировала на обвинения президента Зеленского про министров, которые "угробили здоровье нации, но рассказывают о вреде вишневых косточек".

Свой ответ она опубликовала в Facebook.

Супрун отметила, что вишни, в отличие от черешни, немного горьковатые, но всем известно об "опасности" косточек.

"Пока нельзя люстрировать их, но все же есть немало преимуществ и от потребления вишен. Как и от трансформации системы здравоохранения", - рассказала Супрун.

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"И хотя наши тексты #абивибулиздорові довольно объемные, получается, что их же дочитывают до конца даже в Офисе президента Украины и Владимир Зеленский. Так, например, целая нация может узнать, что вишневые косточки могут убить. Для этого не обязательно ними "пуляты" в глаза противнику через трубочку. Достаточно их раскусить", - добавила и.о. министра.

11 июля в своем видеообращении президент сказал: "Для чего министры, которые угробили здоровье нации и рассказывают о вреде вишневых косточек?".