У Зеленского рассчитывают на решение КС ко дню выборов

Конституционный суд может принять решение раньше, чем через месяц, прогнозирует представитель президента.

Решение Конституционного суда относительно указа президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов могут принять раньше, чем через месяц.

Об этом сказал представитель президента в КС Федор Вениславский журналистам в перерыве заседания суда во вторник, пишет "Інтерфакс-Україна"

"Закон о Конституционном суде даёт на принятие решения по этому вопросу месяц. Можем прогнозировать, что не позднее 29 июня должно быть решение суда, но ожидаем его быстрее. Мы не заинтересованы в затягивании процесса каким-то образом",- сказал Вениславский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Конституционный суд рассматривает законность роспуска Рады

23 мая вступил в силу указ президента Владимира Зеленского, который досрочно прекратил полномочия парламента восьмого созыва и назначил выборы на 21 июля. Аргументируя свое решение, Зеленский заявлял, что коалиции в Верховной Раде не было с 2016-го года. Председатель парламента Андрей Парубий заявил, что до выхода фракции "Народный фронт" в мае в составе коалиции было 227 народных депутатов. 24 мая группа народных депутатов из фракции "Народний фронт" направили в Конституционный суд представление о неконституционности роспуска парламента.