У Зеленского рассчитывают на решение КС ко дню выборов

 
Ексклюзивы
1/5
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Просмотров: 225
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Просмотров: 405
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
Просмотров: 2313
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
1 Просмотров: 4797
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Просмотров: 423
Назвали один из вариантов давления на Путина
Назвали один из вариантов давления на Путина
1 Просмотров: 1908
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
2 Просмотров: 4609
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 43581
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Просмотров: 468
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Просмотров: 387
Фото
Все фото
5
4
5
10
20
На Банковую пришли ветераны
На Банковую пришли ветераны
Пинчук непублично посетил Администрацию президента Зеленского
Пинчук непублично посетил Администрацию президента Зеленского
Выставили коридор позора - протестуют против партии Кернеса и Труханова
Выставили коридор позора - протестуют против партии Кернеса и Труханова
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Обнародовали текст законопроекта об импичменте президента
Обнародовали текст законопроекта об импичменте президента
Видео
Все видео
"Нам сказали меньше разговаривать": показали массовку "регионалов"
"Нам сказали меньше разговаривать": показали массовку "регионалов"
Конституционный суд рассматривает законность роспуска Рады (онлайн)
Конституционный суд рассматривает законность роспуска Рады (онлайн)
Зеленский идет в Конституционный суд
Зеленский идет в Конституционный суд
Охрана Зеленского толкала журналиста
Охрана Зеленского толкала журналиста
Неожиданно: с кем Саакашвили идет на выборы
Неожиданно: с кем Саакашвили идет на выборы
Интервью
1/5
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 2826
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 4995
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 549
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 1134
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
10 июня 2019
1 Просмотров: 864
Заробив
О шостій ранку прокидаюся, беру собаку і йду до Дніпра. А вчора збудили на годину раніше. Гупало у сусідній квартирі. Якщо вже так трапилося, то піду ...
вторник, 11 июня 2019 13:55

У Зеленского рассчитывают на решение КС ко дню выборов

  Комментировать
У Зеленского рассчитывают на решение КС ко дню выборов
Конституционный суд может принять решение раньше, чем через месяц, прогнозирует представитель президента.

Решение Конституционного суда относительно указа президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов могут принять раньше, чем через месяц.

Об этом сказал представитель президента в КС Федор Вениславский журналистам в перерыве заседания суда во вторник, пишет "Інтерфакс-Україна"

"Закон о Конституционном суде даёт на принятие решения по этому вопросу месяц. Можем прогнозировать, что не позднее 29 июня должно быть решение суда, но ожидаем его быстрее. Мы не заинтересованы в затягивании процесса каким-то образом",- сказал Вениславский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Конституционный суд рассматривает законность роспуска Рады

23 мая вступил в силу указ президента Владимира Зеленского, который досрочно прекратил полномочия парламента восьмого созыва и назначил выборы на 21 июля. Аргументируя свое решение, Зеленский заявлял, что коалиции в Верховной Раде не было с 2016-го года.

Председатель парламента Андрей Парубий заявил, что до выхода фракции "Народный фронт" в мае в составе коалиции было 227 народных депутатов.

24 мая группа народных депутатов из фракции "Народний фронт" направили в Конституционный суд представление о неконституционности роспуска парламента.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «У Зеленского рассчитывают на решение КС ко дню выборов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
июня

Публицист выступил в Париже на украинском языке

75 кг золота и серебра - дети нашли самый большой клад в Украине

Английский король завещал похоронить себя около третьей жены

Первый православный храм города разрушили казаки

Самое читаемое
Вжарит до +34: синоптик рассказала, когда ослабнет жара
Вжарит до +34: синоптик рассказала, когда ослабнет жара Просмотров: 42365
Неодинокая волчица: Олег Винник впервые показал жену
Неодинокая волчица: Олег Винник впервые показал жену
4
 Просмотров: 31547
Жена Зеленского показала, как выглядела в студенческие годы
Жена Зеленского показала, как выглядела в студенческие годы
3
 Просмотров: 25228
Редкие фото египетских мумий опубликовали в сети
Редкие фото египетских мумий опубликовали в сети
34
 Просмотров: 23790
Вакарчук сделал первое замечание Зеленскому
Вакарчук сделал первое замечание Зеленскому 3 Просмотров: 21647
Политика
Зеленский внес представление на увольнение Луценко
Зеленский внес представление на увольнение Луценко Просмотров: 171
Агент Украины объяснила в Гааге, как Россия нарушает Конвенцию ООН по морскому праву
Агент Украины объяснила в Гааге, как Россия нарушает Конвенцию ООН по морскому праву Просмотров: 324
Мажоритарщики от аграрных областей должны объединиться в новой Раде - нардеп Березкин
Мажоритарщики от аграрных областей должны объединиться в новой Раде - нардеп Березкин Просмотров: 36
Роспуск Рады - это запрос общества на обновление - политический эксперт
Роспуск Рады - это запрос общества на обновление - политический эксперт 1 Просмотров: 171
Новинский заявил, что готов поехать в ДНР и ЛНР на переговоры
Новинский заявил, что готов поехать в ДНР и ЛНР на переговоры Просмотров: 198
Больше всего комментируют
32
Тимошенко идет на выборы с нардепом-миллиардером
29
Кто из партий проходит в Раду: свежая социология
25
Порошенко заявил о готовности стать премьер-министром
25
Тимошенко под палящим солнцем сделала реверанс в сторону Зеленского
8
Националисты объединились для похода на выборы: первая десятка ВО "Свобода"
Голосов: 2938
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua