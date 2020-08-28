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пятница, 28 августа 2020 20:48

У Зеленского прокомментировали решение КСУ относительно Сытника

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У Зеленского прокомментировали решение КСУ относительно Сытника
Решение назвали ожидаемым. Фото: ВЗ

Представитель президента Украины в КСУ Федор Вениславский прокомментировал признание неконституционным назначение Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.

"По поводу Сытника обоснованное решение, поскольку у президента нет конституционных полномочий назначать директора НАБУ. Но более подробно комментировать дальнейшее развитие событий можно будет после анализа текста решения", - сказал Вениславский "Интерфакс-Украина".

Решение по поводу Сытника официально подтвердили в КСУ.

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Постановили, что пятый президент Петр Порошенко, назначив Сытника директором НАБУ, вышел за пределы своих конституционных полномочий.

Конституционный суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины. Агентству "Интерфакс-Украина" об этом сообщил источник в суде.

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