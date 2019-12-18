У Зеленского прокомментировали особый статус Севастополя

"Должны отойти от советского и российского нарратива об особых статусах для отдельно взятых городов", - Кориневич. ФОТО: Facebook-страница Антона Кориневич

Постоянный представитель президента в Крыму Антон Кориневич назвал особый правовой статус Севастополя одной из причин оккупации полуострова в 2014 году.

Так он прокомментировал предлагаемые Владимиром Зеленским изменения в Конституцию, которые отменяют этот особый статус.

"О городе Севастополь никто не забыл. Должны отойти от советского и российского нарратива об особых статусах для отдельно взятых городов. Убежден, в Украине не должно быть особого статуса для любых городов. Город Киев как столица имеет статус города-столицы и это предмет отдельного регулирования, но это не особый правовой статус.

При этом, именно особый правовой статус Севастополя по факту стал одной из причин оккупации полуострова в 2014 году. Именно он, по сути, создал основания для размещения на территории Украины военной базы иностранного государства, в дальнейшем это использовала для захвата наших территорий и решения войны, международного вооруженного конфликта, оккупации частей территории нашего государства".

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Кориневич добавил, что в международных документах, резолюциях международных организаций "АРК и Севастополь" зафиксированы как неотъемлемые части Украины, оккупированные Россией.

"Поэтому вопрос г. Севастополь вполне можно обсуждать в парламенте и подумать, например, о соответствующем переходном положение на время временной оккупации".

16 декабря президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти.