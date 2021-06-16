У Зеленского придумали создать специальный суд для олигархов

Новый законопроект появится в рамках деолигархизации. Фото: pixabay.com

В Украине может появиться специальный суд для борьбы с олигархами.

Новое учреждение сможет рассматривать дела, связанные со злоупотреблением монопольным положением, рассказал председатель парламентского комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин на форуме "Украина 30".

Новый законопроект появится в пакете законов по деолигархизации.

"Мы понимаем, что любая болезнь не заканчивается хирургическим вмешательством или поверхностной терапией. Нужен, в том числе, и выход из болезни. Этому будут посвящены законопроекты, о которых мы говорим", - сказал Костин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Байден назвал условие для членства Украины в НАТО - что о нас пишет мировая пресса

Он отметил, что готовящийся пакет законов предусматривает усовершенствование антимонопольного законодательства.

"Мы понимаем, что результаты многих дел о злоупотреблении монопольным положением, которые рассматриваются судами, к сожалению, не удовлетворяют ни общество, ни государство. Поэтому один из инструментов - это передача рассмотрения таких дел другому судебному учреждению. Речь идет о судебном учреждении, которое будет специализироваться на этой категории дел", - отметил председатель комитета.

2 июня президент внес в Верховную Раду законопроект об олигархах. В документе говорится о том, кого можно так называть, и о запретах. Для проведения деолигархизации, кроме основного закона необходимо будет принять еще 11 нормативно-правовых актов. В видеообращении после заседания СНБО Зеленский заявил, что вопрос о статусе олигархов могут вынести на всеукраинский референдум.