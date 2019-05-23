У Зеленского предлагают сократить количество депутатов

Количество народных депутатов предлагают сократить. Фото - РБК Украина

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук предлагает сократить количество депутатов парламента.

Он убежден, что нормы представительства народа в парламенте нарушены, передает LB.ua.

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"Сегодня обсуждают количество депутатов: 450 - это много или мало. Есть европейские нормы представительства. Когда нас было 52 миллиона, то было достаточно, а когда мы после переписи населения увидим, что нас 30 миллионов, то для чего нам 450 депутатов?", - рассказал Стефанчук.

Команда Владимира Зеленского подготовила законопроекты об импичменте президенту и снятия депутатской неприкосновенности.