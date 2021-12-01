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среда, 01 декабря 2021 19:34

У Зеленского появилось новое слово-фишка

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В послании к Верховной Раде 1 декабря президент Владимир Зеленский чаще всего использовал слова "мы", Украина, "впервые".

Инфографику опубликовало "Слово і діло"

Слово "мы" Зеленский употреблял 75 раз. В то же время местоимение "я" - 21, меньше, чем в прошлом году. Слова "нам/наши/нас" прозвучали 26 раз.

Слово Украина Зеленский упомянул 47 раз. Слово "впервые" президент сказал 41 раз и именно вокруг него построил свой спич.

"Я хочу, чтобы это была главная ассоциация с нашей страной – я хочу, чтобы наряду со словом Украина всегда было слово "впервые". Я буду говорить о главном: что сделано впервые и что будет дальше", – заявил глава государства.

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Как и в прошлогоднем послании, Зеленский больше говорил о Крыме, чем Донбассе: слово "Крым" прозвучало 13 раз, "Донбасс" – шесть. Это меньше, чем в послании 2020 года.

Слово "война" и "военные" Зеленский употребил по пять раз, "оборона" и "армия" – по четыре, "безопасность" и "деоккупация" – по три, "граница" и "реинтеграция" – по разу.

 

Три раза вспомнил о России. "Восемь лет, как Россия аннексировала Крым. И я не боюсь говорить всем и говорить прямо россиянам. Именно поэтому я не боюсь прямого разговора с ними. Мы не боимся прямого диалога... и мы должны сказать правду, что мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией".

Девять раз Зеленский сказал слово "дороги", по семь раз "строительство" и "мосты", трижды – "аэропорты".

Шесть раз упомянул о медиках и дважды сказал "вакцинация", "Covid-19" и "пандемия".

Кого вспоминал из международных партнеров

Трижды Зеленский упоминал о США, в частности, об обновлении Хартии стратегического партнерства. Два раза звучали Франция, Турция, НАТО, один раз – Канада, Германия, Великобритания.

Что сказал президент во время выступления можно прочитать ЗДЕСЬ. Утром силовики перекрыли правительственный квартал автозаками. Под парламентом митинговали ФЛП.

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Дата
01
декабря

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