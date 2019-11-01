У Зеленского поставили точку касательно стенограммы разговора с Трампом

Не предусмотрено законом, говорит Андрей Богдан. ФОТО: Офис президента

Офис президента Владимира Зеленского не будет публиковать стенограмму разговора с президентом США Дональдом Трампом учитывая, что законодательство этого не предусматривает.

Так руководитель Офиса Андрей Богдан ответил на запрос нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко.

"Законодательством не предусмотрен порядок обнародования стенограмм телефонных бесед президента Украины с иностранными лидерами, ознакомление с их содержанием лиц, которые не были участниками соответствующего мероприятия".

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Месяц назад в Офисе заявляли, что не смогли за 5 дней найти стенограмму разговора с президентом США Дональдом Трампом. 26 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора от 25 июля между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого разговора американский разведчик пожаловался, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена. Обнародование стенограммы привело к тому, что Палата представителей США начала расследование. Тем самым запустила формальную процедуру импичмента Трампа.