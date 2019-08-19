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У Зеленского пока не нашли заявлений об отставке от "всех ключевых людей"

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У Зеленского пока не нашли заявлений об отставке от &quot;всех ключевых людей&quot;
Офис решил продолжить рассмотрение запроса до 20 рабочих дней. ФОТО: УНИАН

В Офисе президента за 5 рабочих дней не нашли заявления об увольнеии от "ключевых людей", которые якобы уже написаны и лежат в кабинете Владимира Зеленского.

Об этом говорится в ответе на запрос "Украинских новостей".

Учитывая обнародованный ответ Офиса, медиа просило предоставить копии заявлений об увольнении руководителя ОП Андрея Богдана, руководящих должностных лиц ОП и "ключевых лиц" президентской команды.

В ОП ответили, что решили продолжить рассмотрение до 20 рабочих дней.

Продолжение рассмотрения Офис обосновал ч.4 ст.20 ЗУ "О доступе к публичной информации". Статья позволяет продлить срок рассмотрения, если запрос касается "предоставления большого объема информации или требует поиска информации среди значительного количества данных".

После распространения заявления об отставке Андрея Богдана с должности председателя Офиса президента Владимир Зеленский заявил, что все "ключевые люди" из его команды написали заявления на увольнение.

"Мы не держимся за власть. Все ключевые люди, которые со мной пришли, договорились с самого начала, напишем заявления на увольнение. Если общество или президент чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украины задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку.

Я вам больше скажу: могу показать все заявления, которые у меня в кабинете ... В любой момент я могу подписать заявление на увольнение любого члена нашей команды ", - сказал Зеленский 2 августа в Ивано-Франковске.

1 августа в СМИ появилось заявление председателя Офиса президента Андрея Богдана о якобы отставке. Журналисты усомнились в достоверности такой информации, ведь документ не был оформлен по правилам.

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