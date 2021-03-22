У Зеленского отчитаются, во сколько обойдется ремонт Банковой

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Просмотров: 270
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Просмотров: 216
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
1 Просмотров: 756
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
6 Просмотров: 1035
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
11 Просмотров: 2376
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
6 Просмотров: 1089
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
Просмотров: 558
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
3 Просмотров: 1179
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
Просмотров: 144
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Просмотров: 792
Фото
Все фото
6
5
3
5
4
Возле Офиса президента началось &quot;большое отмывания&quot;
Возле Офиса президента началось "большое отмывания"
Надежду Савченко приговорили к 22 годам тюрьмы
Надежду Савченко приговорили к 22 годам тюрьмы
Свастика на ОП - провокация, ее дорисовали после акции за Стерненка - общественное наблюдение
Свастика на ОП - провокация, ее дорисовали после акции за Стерненка - общественное наблюдение
Появилась первая реакция Офиса президента на вчерашний митинг
Появилась первая реакция Офиса президента на вчерашний митинг
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
Видео
Все видео
"Призываю Зеленского вылезти из теплой ванны" - Стерненко написал новое письмо
"Призываю Зеленского вылезти из теплой ванны" - Стерненко написал новое письмо
Аннексия Крыма - это объявление Россией войны всему миру ― Павел Казарин о Путине, РФ и Украине
Аннексия Крыма - это объявление Россией войны всему миру ― Павел Казарин о Путине, РФ и Украине
Вокалист "Бумбокс" прочитал письмо от заключенного Стерненка
Вокалист "Бумбокс" прочитал письмо от заключенного Стерненка
Прокремлевскому пропагандисту из канала Медведчука объявили подозрение
Прокремлевскому пропагандисту из канала Медведчука объявили подозрение
НАБУ проверяет Левочкиных
НАБУ проверяет Левочкиных
Интервью
1/5
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
6 Просмотров: 1089
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
1 Просмотров: 477
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Просмотров: 828
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Просмотров: 252
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
3 Просмотров: 1179
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
21 марта 2021
Просмотров: 720
Врятувала життя
"Терміново потрібна кров. Благаю, зголошуйся. Група рідкісна!" – пише Іван у фейсбуці. Його матері роблять складну операцію. Розсилаю ...
понедельник, 22 марта 2021 23:04

У Зеленского отчитаются, во сколько обойдется ремонт Банковой

  Комментировать
У Зеленского отчитаются, во сколько обойдется ремонт Банковой
Повреждения здания Офиса президента оцениваются в 2 млн гривен. Фото: Обозреватель

Государственное управление делами публично отчитается о всех выполненных работах по ремонту здания ОПУ после митинга в поддержку Сергея Стерненко.

"Сейчас Государственное управление делами выбирает компании, которые будут выполнять различные виды ремонтных работ для устранения повреждений, причиненных здания Офиса Президента 20 марта. ГУД будет выбирать компании, имеющие способности выполнить необходимые работы и стоимость услуг которых будет наименьшей. Государственное управление делами публично отчитается о всех выполненных работах", сообщает пресс-служба ОПУ.

По состоянию на сейчас около 10 компаний предложили свои услуги по уборке краски из гранита. Они оценивают объем работ и определяют, имеют соответствующие химические растворы. Стоимость этих услуг может составить 250-300 тыс. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Возле Офиса президента началось "большое отмывания"

Продолжается подбор компаний и подсчеты необходимых средств для проведения других восстановительных работ. Нужно заменить несколько дверей, окон, сделать ремонт поврежденных помещений, в том числе отдельных кабинетов и помещений на разных этажах, где произошло возгорание.

20 марта на Банковой во время акции в поддержку заключенного Сергея Стерненко митингующие разбили окна Офиса президента, залили стены краской и пытались поджечь здание.

Полиция начала уголовное производство по факту событий на митинге, их квалифицировали как хулиганство.

По предварительным оценкам стоимость восстановительных работ может составить около 2 миллионов гривен".

22 марта фасад здания начали чистить от граффити.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «У Зеленского отчитаются, во сколько обойдется ремонт Банковой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
марта

Надежду Савченко приговорили к 22 годам тюрьмы

Самое читаемое
Белорусское телевидение пробило дно пропаганды
Белорусское телевидение пробило дно пропаганды 1 Просмотров: 33410
Президентский люкс для светлого принца: показали хоромы младшего сына Лукашенко
Президентский люкс для светлого принца: показали хоромы младшего сына Лукашенко
6
 Просмотров: 31468
Гороскоп на 22-28 марта: кому звезды пророчат светлое будущее
Гороскоп на 22-28 марта: кому звезды пророчат светлое будущее
 Просмотров: 28071
Скандинавский стиль по-борщаговски: впечатляющий ремонт
Скандинавский стиль по-борщаговски: впечатляющий ремонт
12
 Просмотров: 9900
Болгария высылает российских дипломатов: что случилось
Болгария высылает российских дипломатов: что случилось Просмотров: 7623
Политика
Во второй тур с Зеленским вышли бы Порошенко или Бойко - соцопрос
Во второй тур с Зеленским вышли бы Порошенко или Бойко - соцопрос Просмотров: 540
Возле Офиса президента началось "большое отмывания"
Возле Офиса президента началось "большое отмывания"
6
 2 Просмотров: 945
Протест под ОП: Геращенко заявил о новых подозрения
Протест под ОП: Геращенко заявил о новых подозрения 5 Просмотров: 432
"Призываю Зеленского вылезти из теплой ванны" - Стерненко написал новое письмо
"Призываю Зеленского вылезти из теплой ванны" - Стерненко написал новое письмо
 5 Просмотров: 774
Разумкова спросили о внеочередном заседании Рады
Разумкова спросили о внеочередном заседании Рады Просмотров: 207
Больше всего комментируют
6
"Температура не возникает сама собой. Это реакция на болезнь" - соцсети о событиях под ОП
5
"Призываю Зеленского вылезти из теплой ванны" - Стерненко написал новое письмо
5
Протест под ОП: Геращенко заявил о новых подозрения
4
Появилась первая реакция Офиса президента на вчерашний митинг
4
Аннексия Крыма - это объявление Россией войны всему миру ― Павел Казарин о Путине, РФ и Украине
Голосов: 6283
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть