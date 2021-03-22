У Зеленского отчитаются, во сколько обойдется ремонт Банковой

Повреждения здания Офиса президента оцениваются в 2 млн гривен. Фото: Обозреватель

Государственное управление делами публично отчитается о всех выполненных работах по ремонту здания ОПУ после митинга в поддержку Сергея Стерненко.

"Сейчас Государственное управление делами выбирает компании, которые будут выполнять различные виды ремонтных работ для устранения повреждений, причиненных здания Офиса Президента 20 марта. ГУД будет выбирать компании, имеющие способности выполнить необходимые работы и стоимость услуг которых будет наименьшей. Государственное управление делами публично отчитается о всех выполненных работах", сообщает пресс-служба ОПУ.

По состоянию на сейчас около 10 компаний предложили свои услуги по уборке краски из гранита. Они оценивают объем работ и определяют, имеют соответствующие химические растворы. Стоимость этих услуг может составить 250-300 тыс. грн.

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Продолжается подбор компаний и подсчеты необходимых средств для проведения других восстановительных работ. Нужно заменить несколько дверей, окон, сделать ремонт поврежденных помещений, в том числе отдельных кабинетов и помещений на разных этажах, где произошло возгорание.

20 марта на Банковой во время акции в поддержку заключенного Сергея Стерненко митингующие разбили окна Офиса президента, залили стены краской и пытались поджечь здание. Полиция начала уголовное производство по факту событий на митинге, их квалифицировали как хулиганство. По предварительным оценкам стоимость восстановительных работ может составить около 2 миллионов гривен". 22 марта фасад здания начали чистить от граффити.