У Зеленского объяснили, почему хотят инаугурацию 19 мая

Зеленский не согласен подвигать инаугурацию. Фото: BBC.com

Представитель штаба новоизбранного президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков отметил, что менять дату инаугурации команда не хочет.

Мы прекрасно с вами понимаем, что любые события, приезды иностранных гостей - это ограничения по перемещению по Киеву. Если мы говорим о дне инаугурации, это фактически полный транспортный коллапс центральной части города, потому что все будет перекрыто. Чтобы минимизировать такой негативный эффект Владимир Александрович и предлагает провести его в первый выходной день, а фактически это 19 число", - сказал Разумков в эфире "Свободы слова" на ICTV.

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Более поздние выходные также не устраивают команду Зеленского, ведь он стремится как можно быстрее вступить в полномочия.

Как известно, некоторые политики предлагают инаугурацию 20 мая, чтобы не проводить торжества в траурный день.. Сейчас в Верховной Раде зарегистрировано пять проектов с тремя датами инаугурации Владимира Зеленского - 19, 20 и 26 мая.