У Зеленского объяснили, что Пинчук делал в АП

Журналисты "Схем" зафиксировали визит Пинчука в АП

Олигарх Виктор Пинчук действительно посещал Администрацию президента Владимира Зеленского.

Эту информацию на брифинге подтвердила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

"Мы видели, что появились новости о том, что в Администрацию президента приезжал Виктор Пинчук. Мы бы хотели это прокомментировать. Он действительно приезжал в Администрацию президента 31 мая со вторым президентом Украины Леонидом Кучмой, который встречался с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить должность - возглавить трехстороннюю контактную группу и представлять Украину. Сегодня мы видели результат этой встречи", - сказала Мендель.

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Президент Владимир Зеленский вернул к переговорам Минского процесса второго президента Украины Леонида Кучму.