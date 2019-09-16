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понедельник, 16 сентября 2019 12:50

У Зеленского не видят смысла от пресс-конференций

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У Зеленского не видят смысла от пресс-конференций
Зачем пресс-конференции, если президент и так ходит в народ, говорит Богдан. Фото: president.gov.ua

Президенту Владимиру Зеленскому не нужны пресс-конференции.

Об этом сказал руководитель Офиса президента Андрей Богдан в интервью BBC

На вопрос: "Когда у президента будет полноценная пресс-конференция, а не интервью "Тесле" или актеру с очевидно прописанными заранее вопросами и ответами, красиво смонтированное и такое подобное?" Богдан ответил:

"Когда общество будет требовать такой пресс-конференции, мы ее дадим. Пока общество хочет напрямую общаться с президентом, без посредников. И мы делаем исключительно то, что хотят граждане Украины, а не некоторые очень важные журналисты, которых мы очень уважаем".

"Для меня часть журналистской среды, которая не работает в соответствии со стандартами журналистской этики. На их вопрос, почему вы с нами не говорите, я так и говорю: я считаю, что вы не отвечаете этим стандартам, общение с вами будет для меня унизительным", - заявил руководитель Офиса президента.

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Украинцы избрали Владимира Зеленского президентом на выборах 21 апреля. За него проголосовали 73,22% избирателей. С тех пор Зеленский не дал ни одной пресс-конференции.

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16
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