У Зеленского назвали требования к новому послу в США

Предыдущего посла Ермак назвал "послом Порошенко". ФОТО: Макс Требухов/Lb.ua

Новым послом Украины в США должен быть человек новой формации.

Об этом в интервью Lb.ua заявил помощник президента Андрей Ермак.

"Мы же хотим новые отношения со Штатами? Это должен быть человек, очень заинтересован в том, чтобы эти отношения были новыми. Который понимает особенности американской внутренней политики, говорит на хорошем английском. Который не боиться ломать стандарты, умеет коммуницировать, в хорошем смысле предприимчивый" , - сказал он.

"Думаю, в ближайшее время мы узнаем, кто это".

Ермак добавил, что "во время встреч в Америке" на его слова об смене посла слышал слова благодарности.

Предыдущего посла Ермак назвал "послом Порошенко".

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19 июля президент Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого с должности посла Украины в США, а также с должности украинского посла в Антигуа и Барбуда, и Тринидад и Тобаго, которые он занимал по совместительству.