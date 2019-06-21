У Зеленского назвали партии для коалиции

В будущем парламенте партия Зеленского хочет объединяться с Вакарчуком, если тот пройдет. Фото: УНІАН

Партия "Слуга народу" работает над проектом коалиционного соглашения, хотя планирует создать однопартийное большинство.

Об этом заявил представитель президента в Верховной Раде, 2-й номер в избирательном списке политсилы Руслан Стефанчук в эфире "Радіо НВ"

"У нас есть мечта взять единоличную ответственность, потому что, в принципе, за 28 года независимости в Украине не нашлось партии, которая могла откровенно сказать: мы готовы брать на себя ответственность. Мы нацелены на такой результат, потому что любая коллективная ответственность - это безответственность" , - сказал он.

Если "Слуга народа" наберет менее 226 голосов, то политсила "бесспорно готова создавать коалицию".

"Это будет коалиция не вокруг фамилий, а вокруг идей. Будем рассматривать, в первую очередь, тех партнеров, которые дадут нам возможность совместно определить те вещи, которые важны для Украины и реализовать их", - сказал Стефанчук.

"Из реальных в случае прохождения, это могли бы быть партия "Голос", партия Смешко. Это те новые лица, новая кровь, которая могла бы дать какой-то импульс для Украины. Но более подробно надо говорить, когда мы получим какой-то результат", - заявил он.

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21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. Народных депутатов будут выбирать по смешанной системе - 225 по спискам, другую половину в мажоритарных округах, за исключением округов в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей и Крыма.