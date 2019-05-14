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вторник, 14 мая 2019 12:06

У Зеленского назвали министров "на вылет"

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У Зеленского назвали министров &quot;на вылет&quot;
В команде Владимира Зеленского собираются менять двух министров. Фото: rbc.ua

99% вероятности, что министр иностранных дел Павел Климкин и министр обороны Степан Полторак уйдут в отставку после приобретения полномочий новоизбранным президентом Владимиром Зеленским.

Об этом заявил советник Зеленского Дмитрий Разумков.

"Я никогда не даю 100%, но 99%, что этого не произойдет", - сказал он, комментируя что оба останутся на должностях.

Также Разумков заявил, что генеральный прокурор Юрий Луценко должен уйти в отставку - "генпрокурор должен иметь хотя бы юридическое образование".

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Ранее СМИ сообщали, что генпрокурор Юрий Луценко и председатель СБУ Василий Грицак не собираются уходить в отставку

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