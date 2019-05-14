У Зеленского назвали министров "на вылет"

В команде Владимира Зеленского собираются менять двух министров. Фото: rbc.ua

99% вероятности, что министр иностранных дел Павел Климкин и министр обороны Степан Полторак уйдут в отставку после приобретения полномочий новоизбранным президентом Владимиром Зеленским.

Об этом заявил советник Зеленского Дмитрий Разумков.

"Я никогда не даю 100%, но 99%, что этого не произойдет", - сказал он, комментируя что оба останутся на должностях.

Также Разумков заявил, что генеральный прокурор Юрий Луценко должен уйти в отставку - "генпрокурор должен иметь хотя бы юридическое образование".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов

Ранее СМИ сообщали, что генпрокурор Юрий Луценко и председатель СБУ Василий Грицак не собираются уходить в отставку