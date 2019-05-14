Луценко и Грицак не собираются уходить в отставку - СМИ

Руководители ГПУ и СБУ пока не собираются уходить с должностей.

Решение генпрокурора Юрия Луценко остаться в ГПУ согласовано с командой президента Петра Порошенко. Об этом сообщает "РБК-Україна" со ссылкой на собственные источники.

"У нас с Луценко консенсус: он не пишет заявление об отставке, а мы в БПП взамен обеспечиваем ему, чтобы в Раде не было 226 голосов за его отставку", - сказал источник в близком окружении Порошенко.

Подобная ситуация и с главой СБУ Василием Грицаком, и с министрами обороны и иностранных дел - уволить их и назначить новых людей Зеленский сможет только с согласия парламента.

"Грицак пока тоже не собирается писать заявление. Поэтому нет правовых оснований инициировать в парламенте вопрос о его отставке. Единственное, что по прокуратуре ситуация проще, поскольку там всех заместителей назначает сам генпрокурор. В СБУ заместителей, руководителей департаментов и руководителей в областях назначает президент, но по представлению председателя СБУ. А увольняет самостоятельно", - сказал собеседник на Банковой.

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Во втором туре президентских выборов шоумен Владимир Зеленский на 48,77% опередил Петра Порошенко. Об окончательных результатах выборов ЦИК сообщила 30 апреля.