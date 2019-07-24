У Зеленского написали письмо об увольнении Кличко

Офис президента просит Кабинет министров внести представление на увольнение мера Киева Виталия Кличко с должности главы КГГА.

"Такое обращение есть, сейчас оно обрабатывается в установленном порядке", - сообщил пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук, пишет "Інтерфакс-Україна"

В тоже время журналист Орест Сохар опубликовал соответствующее письмо руководителя Офиса президента Андрея Богдана к министру Кабмина Александру Саенко с просьбой уволить Кличко.

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Во время посещения Южного машиностроительного завода им. Макарова в Днипре президент Владимир Зеленский получил жалобу на Виталия Кличко за неуплату долга.

Президент под прицелами телекамер позвонил мэру Киева, чтобы выяснить, почему не оплачен долг.