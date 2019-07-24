У Зеленского написали письмо об увольнении Кличко

 
Ексклюзивы
1/5
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
Просмотров: 4618
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 216
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3132
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 864
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
5 Просмотров: 1684
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
1 Просмотров: 1827
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
12 Просмотров: 6372
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
5 Просмотров: 9468
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
1 Просмотров: 3285
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
1 Просмотров: 17245
Фото
Все фото
6
4
16
1
5
Пресс-секретарь Зеленского показала фото без грима
Пресс-секретарь Зеленского показала фото без грима
Бородатый и носит девушек на руках: от &quot;Слуги народу&quot; в Раду проходит пауэрлифтер
Бородатый и носит девушек на руках: от "Слуги народу" в Раду проходит пауэрлифтер
&quot;Не попадаю в Раду, но попадаю туда, где вам не бывать&quot; - в сети смеются с выборов
"Не попадаю в Раду, но попадаю туда, где вам не бывать" - в сети смеются с выборов
&quot;Батькивщина&quot; обходит партию Порошенко
"Батькивщина" обходит партию Порошенко
Кто и как голосовал на выборах в Раду - портрет избирателя
Кто и как голосовал на выборах в Раду - портрет избирателя
Видео
Все видео
Кастрюля-сейф, спущенные трусы и обезьяна на плече: казусы парламентских выборов-2019
Кастрюля-сейф, спущенные трусы и обезьяна на плече: казусы парламентских выборов-2019
На участке неиспользованные бюллетени гасили топором
На участке неиспользованные бюллетени гасили топором
Назвали избирательный участок, который закрылся первым
Назвали избирательный участок, который закрылся первым
Пирожки по 5 коп. - избирателям возле участков устроили праздник
Пирожки по 5 коп. - избирателям возле участков устроили праздник
"Я проголосовал за ЕС и НАТО" - Порошенко
"Я проголосовал за ЕС и НАТО" - Порошенко
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 882
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2349
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1098
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 594
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2844
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
22 июля 2019
Просмотров: 1377
Усі коти на світі
— Вам із Миколою на годину роботи, — жінка переконує їхати до тестя в село Лісове. — Про все вже домовлено. Як спаде роса ...
среда, 24 июля 2019 13:04

У Зеленского написали письмо об увольнении Кличко

  Комментировать
У Зеленского написали письмо об увольнении Кличко
Кличко хотят лишить должности. Фото: УНІАН

Офис президента просит Кабинет министров внести представление на увольнение мера Киева Виталия Кличко с должности главы КГГА.

"Такое обращение есть, сейчас оно обрабатывается в установленном порядке", - сообщил пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук, пишет "Інтерфакс-Україна"

В тоже время журналист Орест Сохар опубликовал соответствующее письмо руководителя Офиса президента Андрея Богдана к министру Кабмина Александру Саенко с просьбой уволить Кличко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ДБР заинтересовались Кличко

Во время посещения Южного машиностроительного завода им. Макарова в Днипре президент Владимир Зеленский получил жалобу на Виталия Кличко за неуплату долга.

Президент под прицелами телекамер позвонил мэру Киева, чтобы выяснить, почему не оплачен долг.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «У Зеленского написали письмо об увольнении Кличко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
июля

У киевского горсовета заменили государственный флаг

Князь разбил войско брата

Ученый обнаружил город инков, не могли найти колонизаторы

Самое читаемое
&quot;Не попадаю в Раду, но попадаю туда, где вам не бывать&quot; - в сети смеются с выборов
"Не попадаю в Раду, но попадаю туда, где вам не бывать" - в сети смеются с выборов
16
 Просмотров: 62165
Как выглядели люди в древности - реконструкция
Как выглядели люди в древности - реконструкция
11
 Просмотров: 51662
Двое держали за руки, третий - резал горло: новые подробности убийства в Славутиче
Двое держали за руки, третий - резал горло: новые подробности убийства в Славутиче
 Просмотров: 43184
&quot;Где этот мальчик?&quot; - журналиста возмутил тон Зеленского
"Где этот мальчик?" - журналиста возмутил тон Зеленского 9 Просмотров: 31858
&quot;Снова ноги раздвинула&quot; - Тина Кароль поделилась сексуальными снимками в сети
"Снова ноги раздвинула" - Тина Кароль поделилась сексуальными снимками в сети
4
 Просмотров: 17551
Политика
НАБУ обыскивает офис "Богдана"
НАБУ обыскивает офис "Богдана" 1 Просмотров: 1800
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
 Просмотров: 4618
Членам УИК, которые заполняли протокол в кафе, светит до 7 лет тюрьмы
Членам УИК, которые заполняли протокол в кафе, светит до 7 лет тюрьмы Просмотров: 1224
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
 Просмотров: 216
Юзик из "Квартала", директор коксохимзавода и действующий нардеп: кто из мажоритарщиков собрал больше всего голосов
Юзик из "Квартала", директор коксохимзавода и действующий нардеп: кто из мажоритарщиков собрал больше всего голосов
5
 Просмотров: 567
Больше всего комментируют
9
"Где этот мальчик?" - журналиста возмутил тон Зеленского
5
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
5
Савченко спалила своє фото у багатті
4
Разумков намекнул на возможность "более глубокого" использования русского языка на Донбассе
3
Экс-"регионала" Ефремова выпустили из-под стражи
Голосов: 7561
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua