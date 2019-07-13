Зеленский публично выяснял отношения с Кличко из-за долгов

Зеленский отчитал Кличко на людях. Фото: Униан

Во время посещения Южного машиностроительного завода им. Макарова в Днепре Зеленский получил жалобу на Виталия Кличка за неуплату долга.

Президент во прицелами телекамер позвонил мєру Киева, чтобы выяснить, почему не оплачен долг, пишет president.gov

"Они выполнили заказ, а денег люди не получили. Ко мне обращают как к президенту, я звоню вам", - говорит президент.

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"Но главный вопрос не в этой задолженности, хотя я прошу вас ее погасити, а в том, что они хотели участвовать в тендере, но его квалификационные условия прописали таким образом, что украинский производитель не может принимать в нем участия. То есть условия прописаны под поставки из-за рубежа. Если можно, разберитесь с вопросом финансов. А о том, как использовать нашего отечественного производителя, который для нас в приоритете, мы с вами пообщаемся отдельно", - подчеркнул президент.

Киевский городской председатель Виталий Кличко прокомментировал слухи о своей отставке с должности председателя Киевской городской государственной администрации. "У меня вчера вечером состоялся разговор с президентом Владимиром Зеленским. Разговор прошел спокойно. Он подтвердил, что действительно есть такие планы о назначении председателя КГГА.