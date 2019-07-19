У Зеленского хотят видеть Вакарчука в Раде

"Слуга народа" тоже не против коалиции с Всеукраинским объединением "Батькивщина" ФОТО: Святослав Вакарчук

В команде президента Владимира Зеленского хотят видеть лидера партии "Голос", певца Святослава Вакарчука в Верховной Раде.

Об этом первый помощник президента Сергей Шефир заявил в интервью LB.ua.

"Мы всегда хотели (коалицию с Вакарчуком - Gazeta.ua), это даже было заметно по заявлениям Владимира (Зеленского - Gazeta.ua) в предвыборной кампании", - сказал он.

По словам Шефира, "Слуга народа" тоже не против коалиции с Всеукраинским объединением "Батькивщина". С "Европейской солидарностью" Порошенко создавать коалицию не будут.

"Я вообще против коалиции. Хотя бы одна коалиция существовала долго? Это разделение портфелей (должностей - Gazeta.ua), больше ничего", - добавил помощник Зеленского.

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По последнему опросу Центра Разумкова, "Голос" Вакарчука набирает 6,8% поддержки на парламентских выборах, то есть имеет шансы пройти в Верховную Раду. Также попасть в Раду имеют шансы "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность" и "Батькивщина". Выборы состоятся 21 июля.