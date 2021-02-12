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пятница, 12 февраля 2021 16:23

У Зеленского хотят создать еще одну партию - СМИ

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У Зеленского хотят создать еще одну партию - СМИ
На Банковой думают над созданием еще одной политсилы, поскольку рейтинг "Слуги народа" падает. Фото: ОПУ

В Офисе президента хотят создать еще одну партию, кроме "Слуги народа". Прообразом новой политсилы может стать "Наш край" во времена президентства Петра Порошенка.

Пока никакой конкретики нет. Совместно с группой "Рейтинг" проводят исследования, и уже после их результатов будет более детальное обсуждение идеи, об этом пишет LB.ua.

"В начале февраля 2021-го на Банковой говорят: "Слугу" никто не отменял, никто от них не отказывается. Но рейтинг падает и для успешной деятельности в дальнейшем нам нужны две параллельные колонны", - цитирует издание одного из авторов идеи.

Кодовое название - "Новая партия Банковой":

"Кодовое, поскольку конкретики нет, пишет издание. Нужно внимательно изучить обстоятельства, определиться, на какую часть "электорального пирога" они могут претендовать, и только тогда запускать работу. Кроме того, надо определиться с финансированием".

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"Или базироваться на идеологии "содружества сильных регионов", или афилировать политсилу непосредственно с президентом, или привлекать "старые кадры"- все это предстоит решить. Как и то, на какие деньги все это запускать (ясно же, что не на свои)", - отмечается в материале.

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На 1-е место в рейтинге политических партий вышла "Европейская солидарность", по соцопросам КМИС, которое проводили 5-7 февраля.

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в начале февраля, больше всего голосов получила бы "ЕС", за которую отдали бы свой голос 12,2% всех респондентов и 18,1% среди тех, кто определился с выбором. За "ОПЗЖ" готовы проголосовать соответственно, 11,4% и 16,8% за "Слугу народа" - 10,5% и 15,5%. За "Батькивщину" - 8,9% и 13,2%.

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Дата
12
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