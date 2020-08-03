У Зеленского говорят, что его заставили переехать на государственную дачу

Государственная дача в Конча-Заспе стала новым домом семьи Зеленских. Фото: RFE/RL

Президент Владимир Зеленский продал дом в селе Иванковичи Киевской области и переехал на государственную дачу из-за требований охраны.

Об этом в интервью strana.ua рассказал советник главы Офиса президента Украины по медиавопросам Михаил Подоляк.

Причиной переезда Зеленского на госдачу Подоляк называет неудобное расположения бывшего собственного дома семьи президента. В частности, там было практически невозможно обеспечить охрану УГО.

"Вокруг жилья президента Украины должны быть периметры отсечения, чтобы невозможно было просматривать окна из соседних домов - в общем, много процедурных ограничений. А там невозможно было обеспечивать коридоры охраны, когда президент выходил из дома. Незнакомые люди приезжали к соседям - охрана не могла их проверить. То есть был ряд нарушений требований к охране высшего должностного лица", - сказал Подоляк.

По словам советника главы ОП, Зеленский год прожил в собственном доме, не желая выходить из образа простого человека - чтобы, как в Швейцарии, например, ездить на велосипеде. Однако, в отличие от спокойной Швейцарии, Украина - страна конфликтов и постоянного хайпа.

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Соседи дома Зеленского в Иванковичах терпели множество неудобств, которые им приносили "постоянные манифестации и перекрытия дорог".

"Одно дело - хайп как продукт медийный. А другая - окунуться в среду, где большое количество людей тебя ненавидит, хотя не знает лично. Это проблема нашего общества, его нужно успокаивать", - рассказал Подоляк.

Отвечая на ​​вопрос, правда ли, что супруги Зеленские живут отдельно после скандала с фейковой беременностью пресс-секретаря президента Юлии Мендель, советник главы ОП ответил отрицательно: "Нет. Елена Владимировна и Владимир Александрович вместе, у них очень теплые отношения. И все эти слухи о том, что Мендель якобы беременна от Зеленского, - феерический идиотизм".

Президент Украины Владимир Зеленский с начала июля пользуется государственной дачей на территории резиденции Конча-Заспа Государственного управления делами, а именно - домом №29.

Накануне там сделали ремонт за государственный счет. Почти 200 тыс. грн потратили на услуги по аварийно-восстановительным работам, еще 110 тыс. грн - на ремонт системы пожарной сигнализации.