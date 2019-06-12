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среда, 12 июня 2019 11:19

У Вакарчука отказались от мажоритарщика из-за связей с кумом Путина

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У Вакарчука отказались от мажоритарщика из-за связей с кумом Путина
Партия "Голос" отказалась от двух мажоритарщиков из-за пророссийского бэкграунда. Фото: Facebook.com/vladislav.krasinskiy

Двух кандидатов в нардепы по одномандатным округам от партии "Голос" Святослава Вакарчука исключили из списка из-за несоответствия их предыдущей политической деятельности критериям политсилы.

Об этом сообщили в партии.

В частности, исключили кандидата в Волынской области Тараса Шкитера (выдвигался в округе №22) на основании доказательств журналистов движения "Чесно" о том, что он был связан с деятельностью "Украинского выбора" Виктора Медведчука в Луцке.

Фамилия кандидата Евгения Кугуки (выдвигался в округе №217, Киев) активисты обнаружили в списках партии "Оппозиционный блок" на внеочередных парламентских выборах 2014 года.

"Есть красные линии, которые мы не пересечем. В частности, принадлежность к пророссийским силам или сотрудничество с ними. Для нас это неприемлемо.

Мы выступаем за европейское будущее Украины, а эти люди склонялись к обратному вектора", - заявила антикоррупционная активистка Александра Устинова (№ 5 в избирательном списке "Голоса").

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В минувшую субботу партия "Голос" на съезде утвердила партийный избирательный список к парламентским выборам.

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Дата
12
июня

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