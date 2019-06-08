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суббота, 08 июня 2019 22:54

Партия "Голос" Вакарчука объявила предвыборный список

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Партия &quot;Голос&quot; Вакарчука объявила предвыборный список
Вакарчук объявил список в Раду. Фото: ТСН

Партия "Голос", которую возглавляет Святослав Вакарчук, на своем съезде утвердила свой партийный избирательный список для будущих парламентских выборов и обнародовала его первую двадцатку.

Это:

Святослав Вакарчук - лидер партии, фронтмен музыкальной группы "Океан Эльзы";

Юлия Клименко - бывшая заместитель министра экономического развития и торговли Украины (2015-2016 годы), занимается бизнес-образованием;

Кира Рудик - представительница IT-индустрии, главный операционный директор IT-компании Ring Ukraine;

Ярослав Железняк - член Стратегической группы советников по поддержке реформ (SAGSUR) при Кабинете министров Украины, эксперт по связям с Верховной Радой;

Александра Устинова - до недавнего времени членкиня правления "Центра противодействия коррупции";

Олег Макаров - юрист, антикоррупционер, управляющий партнер юридической фирмы "Василь Кисиль и партнеры";

Ярослав Юрчишин - общественный активист, антикоррупционер, бывший руководитель "Transparency International Украина";

Сергей Рахманин - журналист, заместитель главного редактора издания "Зеркало недели. Украина";

Соломия Бобровская - соучредитель "евромайдан SOS" и "Помощь ГНСУ", активистка движения "Честно", бывшая исполняющая обязанности председателя Одесской ОГА (2016-2017 годы)

Ольга Стефанишина - бывшая заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции;

Александр Курдыдык - юрист, член правления Института общественно-экономических исследований (ИСЕД)

Владимир Цабаль - экономист, партнер консалтинговой компании McKinsey & Company;

Андрей Осидчук - депутат Киевского городского совета;

Роман Костенко - "киборг", участник боевых действий в Донбассе, позывной "Гроза";

Роман Лозинский - политолог, бывший глава "Украинской Галицкой партии";

Инна Совсун - вице-президенткой Киевской школы экономики, бывший заместитель министра образования и науки Украины;

Леся Василенко - юрист, правозащитник, основательница и председатель правления ОО "Юридическая сотня";

Рустем Умеров - украинский предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения;

Алина Свидерская - экономистка;

Андрей Шараскин - "киборг", участник боевых действий в Донбассе, позывной "Богема".

Шоумен Сергей Притула, как сообщили на съезде, есть в списке под номером 30 - по словам Вакарчука, по его собственному желанию.

Всего в списке 200 кандидатов.

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Кроме того, на съезде партия также выдвинула кандидатов на мажоритарную часть депутатского состава. Среди них, в частности - четверо действующих народных депутатов нынешнего созыва. Павел Ризаненко баллотироваться в парламент по мажоритарному округу № 97, Виктория Войцицкая - № 155, Леонид Емец - № 221, Виктория Пташник - № 223.

"Мы приходим в политику всерьез и надолго", - заявил на съезде Вакарчук.

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По опросам, партия "Голос" при поддержке избирателей находится у проходного 5-процентного барьера - по одним несколько ниже, по другим несколько выше.

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