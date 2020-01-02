У Вакарчука назвали первую зраду в новом году

С нового года власть начала действовать нечестно, говорят в партии Святослава Вакарчука.

На руководящие должности в Государственном бюро расследований хотят поставить не профессионалов, а "100-процентно своих" людей. Об этом в четверг заявили в партии "Голос".

"От заместителей руководителя ГБР зависит качество ведения дел против ключевых должностных лиц страны. Результаты их работы ждут все те, кто надеется на правосудие в государстве. Но вновь назначенная и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова начала поиск людей с нарушением закона.

Объявленный накануне праздников, 30 декабря, конкурс дает лишь два рабочих дня на подачу документов. Срок подачи истекает 3 января. Очевидно, что только люди, которые подготовили соответствующий пакет документов заранее, смогут отправиться на этот "конкурс".

Это означает, что честного конкурса не произойдет. Это означает, что в идеальных условиях будут те, кто знал о конкурсе заранее. Это также означает, что такой конкурс является нарушением закона", - заявили в политсиле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ГБР заявило, что провалило свою работу

27 декабря президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил руководителя ГБР Романа Трубу.