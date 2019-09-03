У Тимошенко умерла двоюродная сестра

Юлия Тимошенко 3 сентября не пришла в Верховную Раду из-за смерти двоюродной сестры. Фото: РБК

Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко 3 сентября не пришла на сессию Верховной Рады из-за смерти двоюродной сестры Татьяны Шараповой.

Как отмечается, Татьяна - дочь тети Юлии Владимировны - Антонины Ульяхиной, председателя Днепропетровской областной организации "Батькивщины". Татьяна умерла в Днепре на 47-м году жизни. Об этом сообщает Комсомольская правда.

"Отпевали умершую 2 сентября во дворе дома, где живет 82-летняя мама Юлии Владимировны. Ее дом и дом Антонины Ульяхиной находятся по соседству, фактически в центре города, но в очень камерном районе, вокруг такие же дорогие коттеджи. По словам соседей , суета вокруг дома матери Тимошенко началась еще днем ​​в понедельник - туда съехались дорогие автомобили, рядом припарковалась карета "скорой помощи", микроавтобус ритуальной службы, позже подъехал черный катафалк-лимузин. Во двор неоднократно заходили люди с цветами, некоторые женщины были в траурных платках", - пишет издание.

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Соседи отметили, что отпевали умершею поздно вечером. Во дворе было много людей, цветов. Приехали три священника и женский церковный хор. Юлии Тимошенко на отпевании очевидно не было, однако во двор заходила девушка похожа на ее дочь Женю.

Прощание с двоюродной сестрой Тимошенко прошло 3 сентября, в днепровском театре им. Шевченко. У Татьяны Валерьевны остался муж, взрослые сын и дочь, и маленький внук.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко пришла на торжественное заседание Верховной Рады ИХ созыва с новой прической. Ранее парламентарка собирала волосы в пучок. Сегодня же пришла в парламент с распущенными волосами с двумя косичками стороны.