У Тимошенко тоже отправили кандидатуру в ЦИК

"Батькивщина" подала в ЦИК одну кандидатуру.

Фракция "Батькивщина" в Верховной Раде предложила президенту свою кандидатуру в новую Центральную избирательную комиссию.

Об этом в среду сообщил заместитель главы фракции Сергей Соболев.

"Мы делегировали независимого юриста, который, вы удивитесь, не является членом фракции партии "Батькивщина", которая имеет огромный опыт работы, в том числе на юридической ниве и в аппарате Центральной избирательной комиссии. Это Глущенко Виктория", - сказал нардеп.

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Ранее фракция "Голос" предложила свою кандидатуру в будущий состав Центральной избирательной комиссии. В частности, предложили Андрея Гевко - эксперта в вопросах избирательного процесса.