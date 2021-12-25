У судьи КСУ обнаружили незадекларированный участок в Крыму. Ему грозит тюрьма

 
Ексклюзивы
1/5
Польша усилит границы украинскими беспилотниками
Польша усилит границы украинскими беспилотниками
Просмотров: 405
Москва не поддержала переход: почему украинцы празднуют Рождество 7 января
Москва не поддержала переход: почему украинцы празднуют Рождество 7 января
Просмотров: 3771
Как бизнесу выжить во времена энергетического кризиса
Как бизнесу выжить во времена энергетического кризиса
Просмотров: 450
"Не оправдал ожиданий": в Японии самый высокий уровень детских самоубийств за 30 лет
"Не оправдал ожиданий": в Японии самый высокий уровень детских самоубийств за 30 лет
Просмотров: 423
Как в Киеве создают макет мини-Украины. Он один из крупнейших в Европе: яркие фото и видео
Как в Киеве создают макет мини-Украины. Он один из крупнейших в Европе: яркие фото и видео
Просмотров: 2439
Богдан Тодчук делает гитары из мебели с мусорников. Стоят от 10 тыс. грн
Богдан Тодчук делает гитары из мебели с мусорников. Стоят от 10 тыс. грн
Просмотров: 468
Рекордные торнадо в США, жара в Европе и пожары в России: какими были наибольшие природные катастрофы года
Рекордные торнадо в США, жара в Европе и пожары в России: какими были наибольшие природные катастрофы года
Просмотров: 621
"Я тут дома": россиянин-ветеран АТО 7 лет добивается гражданства Украины
"Я тут дома": россиянин-ветеран АТО 7 лет добивается гражданства Украины
Просмотров: 3006
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Просмотров: 4455
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Просмотров: 252
Фото
Все фото
5
19
20
6
10
&quot;Для меня до сих пор не понятно, почему этот театр абсурда продолжается&quot; - как прошёл суд по делу Шеремета
"Для меня до сих пор не понятно, почему этот театр абсурда продолжается" - как прошёл суд по делу Шеремета
В столице украсили елку для Героев
В столице украсили елку для Героев
Сети взорвались фотожабами о воинском учете для женщин
Сети взорвались фотожабами о воинском учете для женщин
Со спутника увидели, что Россия все еще наращивает войска возле Украины
Со спутника увидели, что Россия все еще наращивает войска возле Украины
Елки и гирлянды: какие города больше всех потратили на Новый год
Елки и гирлянды: какие города больше всех потратили на Новый год
Видео
Все видео
Javelin и катера: сколько военной Украина получила в этом году
Javelin и катера: сколько военной Украина получила в этом году
Еще три банка начали выплачивать "ковидную тысячу"
Еще три банка начали выплачивать "ковидную тысячу"
Ведущий телеканала "Рада" обматерил нардепа из ОПЗЖ после эфира
Ведущий телеканала "Рада" обматерил нардепа из ОПЗЖ после эфира
Нардеп от ОПЗЖ имеет гражданство РФ, а его бизнес заливал украинские танки некачественным маслом - "Схемы"
Нардеп от ОПЗЖ имеет гражданство РФ, а его бизнес заливал украинские танки некачественным маслом - "Схемы"
Журналисты выяснили, кто оплачивает самолеты "слуге народа" Арахамии
Журналисты выяснили, кто оплачивает самолеты "слуге народа" Арахамии
Интервью
1/5
Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Просмотров: 369
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Просмотров: 369
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Просмотров: 1980
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Просмотров: 1116
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 486
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
24 декабря 2021
Просмотров: 252
Якщо розбирати матрьошку
Хто ви? – питають у народів. Німці кажуть: ми – німці, поляки гонорово дістають паспорт. Не сумніваємося й ми з вами. Всі по світу ...
суббота, 25 декабря 2021 02:52

У судьи КСУ обнаружили незадекларированный участок в Крыму. Ему грозит тюрьма

  Комментировать
У судьи КСУ обнаружили незадекларированный участок в Крыму. Ему грозит тюрьма
У судьи обнаружили незадекларированный участок. Фото: Укринформ

Судьи Конституционного суда Украины — Виктор Кривенко и Александр Касминин — указали ложные сведения в своих декларациях, за что им грозит уголовная ответственность.

У Кривенко нашли незадекларированный земельный участок в Крыму стоимостью 4 миллиона гривен, а у Касминина — квартиру в Киеве площадью более 150 квадратных метров стоимостью 2,4 миллиона гривен, сообщает пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции.

Нарушения судей подпадают под статью 366−2 Уголовного кодекса. Им грозит штраф в размере 68−85 тысяч гривен или лишение свободы сроком до двух лет.

Еще один судья КСУ Владимир Мойсик не указал в декларации 239 тысяч гривен дохода, что является административным правонарушением.

У Александра Тупицкого, Игоря Слиденко, Сергея Саса, Виктора Городовенко и Виктора Колесника НАПК не выявило серьезных нарушений в декларациях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: КСУ признал конституционным запрет российских фильмов и сериалов

Конституционный суд признал невозможным приведение к присяге Александра Петришина и Оксаны Грищук, которых президент Владимир Зеленский назначил судьями КС. Суд принял специальное постановление об отсрочке принесения присяги этими лицами.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «У судьи КСУ обнаружили незадекларированный участок в Крыму. Ему грозит тюрьма». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Сети взорвались фотожабами о воинском учете для женщин
Сети взорвались фотожабами о воинском учете для женщин
20
 1 Просмотров: 15354
Украинцев заставят платить за использование Google и Facebook
Украинцев заставят платить за использование Google и Facebook Просмотров: 8505
Вызывающе позировали топлесс и не надевали лифчик под прозрачный топ - что показывали в этот &quot;нюдсочетверг&quot;
Вызывающе позировали топлесс и не надевали лифчик под прозрачный топ - что показывали в этот "нюдсочетверг"
10
 Просмотров: 8019
Какие штрафы ждут женщин, которые не стали военный учет
Какие штрафы ждут женщин, которые не стали военный учет Просмотров: 4599
&quot;Русских выдавливают&quot; - Путин выдал ряд антиукраинских заявлений и фобий
"Русских выдавливают" - Путин выдал ряд антиукраинских заявлений и фобий 2 Просмотров: 4023
Политика
В РФ заявили, что отвели уже 10 тысяч военных от украинской границы
В РФ заявили, что отвели уже 10 тысяч военных от украинской границы Просмотров: 9
Зеленский провел встречу с сенаторами и конгрессменами США: о чем говорили
Зеленский провел встречу с сенаторами и конгрессменами США: о чем говорили Просмотров: 18
Зеленский назначил глав двух ОГА
Зеленский назначил глав двух ОГА Просмотров: 27
Кулеба рассказал о едином механизме по сохранению мира в Европе
Кулеба рассказал о едином механизме по сохранению мира в Европе Просмотров: 18
РФ втрое увеличила число кораблей в Черноморском флоте – командующий ВМС
РФ втрое увеличила число кораблей в Черноморском флоте – командующий ВМС Просмотров: 198
Больше всего комментируют
17
Порошенко подписали арест с 1 млрд грн залога - СМИ
4
Встреча с Путиным и "формула Штайнмайера": российские СМИ написали о 10 пунктах от Зеленского
3
TikTok обогнал Google за количеством посещений домена
3
Путин не может "выстроить" отношения с Зеленским, который "под влиянием нациков"
3
Адвокат Порошенко раскрыл подробности относительно повестки Зеленскому
Голосов: 438
Голосование Что вы считаете главным политическим событием 2021 года в Украине?
  • Арест Виктора Медведчука
  • Расследование об офшорах "95 квартала"
  • Отставку Арсена Авакова
  • Выборы мэра Харькова
  • Противостояние Ахметова и Банковой
  • Вагнергейт
  • Дело о госизмене против Петра Порошенко
  • Довыборы на Прикарпатье
  • Отставку спикера Дмитрия Разумкова
  • Санкции США против Деркача с Дубинским и Тупицкого с Портновым
  • Другое (укажите что)
Просмотреть