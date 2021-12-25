У судьи КСУ обнаружили незадекларированный участок в Крыму. Ему грозит тюрьма

У судьи обнаружили незадекларированный участок. Фото: Укринформ

Судьи Конституционного суда Украины — Виктор Кривенко и Александр Касминин — указали ложные сведения в своих декларациях, за что им грозит уголовная ответственность.

У Кривенко нашли незадекларированный земельный участок в Крыму стоимостью 4 миллиона гривен, а у Касминина — квартиру в Киеве площадью более 150 квадратных метров стоимостью 2,4 миллиона гривен, сообщает пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции.

Нарушения судей подпадают под статью 366−2 Уголовного кодекса. Им грозит штраф в размере 68−85 тысяч гривен или лишение свободы сроком до двух лет.

Еще один судья КСУ Владимир Мойсик не указал в декларации 239 тысяч гривен дохода, что является административным правонарушением.

У Александра Тупицкого, Игоря Слиденко, Сергея Саса, Виктора Городовенко и Виктора Колесника НАПК не выявило серьезных нарушений в декларациях.

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Конституционный суд признал невозможным приведение к присяге Александра Петришина и Оксаны Грищук, которых президент Владимир Зеленский назначил судьями КС. Суд принял специальное постановление об отсрочке принесения присяги этими лицами.