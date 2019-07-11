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четверг, 11 июля 2019 07:47

У "Слуги народа" - 50%, а у "Голоса" - 8%. Намечается коалиция. Данные соцопроса "Рейтинг"

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У &quot;Слуги народа&quot; - 50%, а у &quot;Голоса&quot; - 8%. Намечается коалиция. Данные соцопроса &quot;Рейтинг&quot;
По данным социологического опроса попасть в Раду на выборах 21 июля больше всего шансов имеют 5 партий. Фото - agronews.ua

Партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" проходят в парламент. Такие данные социологического опроса группы "Рейтинг", который проводился по заказу Международного республиканского института.

"Слуга народа" продолжает удерживать лидерство. Партию готовы поддержать 50% из тех, кто определился и намерен голосовать. За "Оппозиционная платформу" готовы проголосовать 12% опрошенных, за "Голос" Святослава Вакарчука - 8%, "Европейскую солидарность" - 7%, "Батькивщину" - 6% респондентов.

4% опрошенных готовы отдать голос за "Силу и честь" Игоря Смешко, по 2% - за Радикальную партию Олега Ляшко, "Оппозиционный блок", ВО "Свобода" и "Украинскую стратегию Гройсмана". Все остальные политсилы набирают меньше процента.

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В парламентской коалции со "Слугой народа" украинцы больше всего хотят видеть партию "Голос". Такое объединение поддерживают 24% опрошенных. 20% выступают за коалцию с "Батькивщиной", 18% - с партией "Сила и честь", 17% - с "Оппозиционной платформой - За жизнь", 10% - за "Гражданскую позицию" Анатолия Гриценко, по 7% - за радикальную партию , "Оппозиционный блок", "Европейскую солидарность" и "Украинскую стратегию Гройсмана".

Опрос проводился по всей Украине, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса с 13 до 23 июня.

Всего было опрошено 2400 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше, имеющих право голосовать. Допустимая погрешность не превышает 2%.

Опрос Киевского международного института социологии показал, что попасть в Раду на выборах 21 июля больше всего шансов имеют 6 партий. Среди респондентов, которые определились с кандидатами: 48,5% проголосовали бы за партию "Слуга народа". Партия "Голос" Вакарчука не набирает проходной процент, согласно опросу.

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Дата
11
июля

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