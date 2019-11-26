У Рябошапки набрали в рот воды по поводу подсанкционного Портнова

Санкции против Портнова Канада наложила в 2014-м. Фото: ukrinform.ua

Генеральная прокуратура отказались предоставить информацию, существуют пока основания для сохранения санкций в отношении бывшего заместителя главы Администрации Януковича Андрея Портнова.

Речь идет о санкциях правительства Канады. Там рассматривают вопрос исключения Портнова с санкционного списка, сообщает "Радіо Свобода"

В ГПУ сослались на то, что эта информация является "тайной следствия и может быть разглашена только с письменного разрешения следователя или прокурора".

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В запросе журналисты просили сообщить, осуществляет ли Генпрокуратура досудебные расследования касательно Портнова. И разделяет ли новое руководство ведомства позицию, изложенную в письме ныне уволенного заместителя генпрокурора Сергея Кизя, направленного им в Канаду, о том, что не существует оснований для пребывания Портнова в санкционном списке Канады.

Впоследствии в ГПУ прислали дополнение к ответу, в котором самоустранились от поставленных журналистами вопросов. Сообщили, что "с 20.11.2019 года органы прокуратуры потеряли полномочия осуществления досудебного расследования".

Санкции против Андрея Портнова наложили 5 марта 2014 года после того, как Генеральная прокуратура направила тогдашнему премьер-министру Канады Стивену Харперу письмо. Тогда сообщили, что "правоохранительными органами Украины был предпринят ряд уголовных производств, совершенных чиновниками", среди которых - Андрей Портнов. В этом году Канада продлила санкции в отношении Виктора Януковича и его соратников еще на пять лет.