У Путина утверждают, что Зеленский пожал ему руку

Это первая личная встреча Зеленского и Путина. До этого президенты несколько раз говорили по телефону

Перед "нормандской встречей" президент Владимир Зеленский пожал руку лидеру России Владимиру Путину.

Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По его словам, рукопожатием Зеленский и Путин обменялись при знакомстве, перед началом переговоров в "нормандском формате".

Встреча проходит в закрытом режиме. Журналисты присутствовали лишь при появлении лидеров стран в переговорной комнате, потом их попросили выйти.

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Во время встречи "нормандской четверки" в Париже в октябре 2015 года тогдашний президент Петр Порошенко пожал руку президенту России Владимиру Путину. Тогда это вызвало шквал критики среди украинцев.