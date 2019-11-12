У Путина отреагировали на предложение встретиться с Зеленским

Владимир Путин пока не готов встретиться с Владимиром Зеленским. Фото: Униан

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского без ее тщательной подготовки не принесет пользы.

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"Путин сам говорил, что он никогда не отказывается от подобных встреч и этой тоже. Но считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы, она должна быть хорошо подготовлена. Сейчас все мы концентрируемся на подготовке к процессам нормандского формата, для этого, конечно должны быть выполнены все обязательства, которые стороны взяли на себя в Минске", - заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

Встреча руководителей Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина может пройти в Казахстане. Такую идею предложил експрезидент страны Нурсултан Назарбаев. Он уже обсудил этот вопрос с Зеленским - тот согласился на предложение. Путин еще не решил.