У пророссийских сил нет шансов. Большинство украинцев считают Россию агрессором и смотрят на Запад - социолог

Вектор определился, говорит Евгений Головаха. Фото: Сергей Старостенко

Украинское общество определилось с западным вектором развития страны. У пророссийских политиков нет шансов завоевать поддержку большинства украинцев. Об этом сказал социолог Евгений Головаха.

"За 7 лет после Майдана украинское общество, безусловно, ценностно изменилось, несмотря на озвученные опасения реванша и возврата в политику старых лиц", - цитирует социолога "Новое время"

По его словам, прозападный вектор развития страны поддерживают около 60% украинцев, и ничто этот тренд назад не возвращает.

"Россию большинство рассматривает как агрессора", - говорит Головаха.

Если задавать вопрос об отношении к России как к стране, которая оккупировала территории нашего государства, то большинство населения убедительно назовет Россию агрессором, объясняет социолог.

"Даже если шансы пророссийских политиков сейчас растут (а скорее реконфигурируются внутри своих 30%), то абсолютного большинства они уже не будут иметь, - прогнозирует социолог. - Если до 2014 года Украине были присущи колебания между 40% прозападной и 60% пророссийской аудитории, что находило свое отражение и в парламенте, то сейчас представительство пророссийских сил в Раде уже ограничено 25-30%".

"Вектор определился", - констатирует Головаха.

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Седьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.