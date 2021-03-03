У Порошенко заявляют о грязной кампании против пятого президента

"Европейская Солидарность": К утечке "пленок Медведчука-Суркова" причастен заместитель председателя Офиса президента

"Европейская Солидарность" считает, что к утечке "пленок Медведчука-Суркова" причастен заместитель председателя Офиса президента Андрей Смирнов.

Об этом говорится в ответе партии на запрос "Детектора медиа".

Публикуем полный текст ответа "Европейской Солидарности":

"Вряд ли делом Петра Порошенко является исследовать подлинность или фейковость разговоров российского военного преступника Суркова и кума Путина Медведчука. Впрочем, понятно, что "Европейская Солидарность" провела собственное расследование относительно истоков этой кампании.

"ЕС" не интересовалась у автора публикации, как он получил записи, поскольку знает и уважает право журналиста не раскрывать источников информации. Но в партии есть свои источники, из которых руководству "Европейской Солидарности" известно, что "запись разговоров" сливал в СМИ заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов. Где он взял эти материалы, вскоре тоже будет сообщено. Петр Порошенко, как известно, поддержал решение СНБО о применении санкций в отношении Медведчука как политическое решение, которое отвечает национальным интересам. Однако, решение СНБОУ Офис президента сопровождает грязной кампанией против Петра Порошенко. Коммуникации между Порошенко и Медведчуком никогда не были тайной и в течение нескольких лет касались главным образом освобождения украинских заложников из русского плена. Поэтому выглядят крайне странными потуги раздуть сенсацию из общеизвестной информации, в которых участвует такой широкий круг лиц - от ботов и придворных блоггеров до некоторых министров, которые дают интервью ради того, чтобы сделать приятное для уха главного телезрителя страны.

Стоит напомнить, что функция посредника Медведчуку была отведена решением лидеров стран Нормандского формата еще в июне 2014 года. Порошенко неоднократно заявлял, что для освобождения пленных готов был бы "сотрудничать хоть с чертом лысым". За несколько лет удалось провести несколько масштабных обменов, благодаря которым домой вернулись сотни украинцев. При этом Порошенко не выдал России ни Цемаха как ключевого свидетеля преступления Кремля в сбивания Боинга, ни "беркутов", которые расстреливали Майдан.

"Европейская Солидарность" требует немедленных процессуальных действий в отношении лиц, подозреваемых в терроризме. Мы верим правоохранителям, что они обладают реальными доказательствами террористической и противоправной деятельности подсанкционных людей. А раз так, то давно уже должны предъявить подозрение и ходатайствовать об избрании меры пресечения в отношении лиц, подозреваемых в тяжелом преступлении, за которое санкции - слишком мягкое наказание, как поссорить пальцем.

При отсутствии же указанных процессуально-правовых таких действий возникают подозрения, что Офис президента преследует какие-то другие цели, кроме прекращения деятельности в Украине пятой колонны".

Напомним, 25 февраля украинское издание "Цензор.нет" обнародовало семиминутную аудиозапись разговора двух людей, голоса которых похожи на голоса Виктора Медведчука и Владислава Суркова. Разговор происходит в конце 2014 года. Два человека на пленках говорят о схемах поставки электроэнергии на территорию оккупированного Россией Крыма, а также обмене пленными между Украиной и пророссийскими сепаратистами Донетчины и Луганщины. В разговоре также вспоминают тогдашнего президента Петра Порошенко. "Детектор медиа" в материале "Хоть с чертом лысым". Кому (не) выгодна запись телефонного разговора Медведчука с Сурковым" детально исследовал ситуацию со сливом пленки, и выяснил, как ее используют в политической борьбе разные игроки.