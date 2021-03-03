У Порошенко заявляют о грязной кампании против пятого президента

 
Ексклюзивы
1/5
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Просмотров: 1090
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
1 Просмотров: 1413
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
Просмотров: 1485
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 5742
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Просмотров: 1872
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
6 Просмотров: 1773
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
3 Просмотров: 2268
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Просмотров: 1080
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
1 Просмотров: 2385
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
5 Просмотров: 1251
Фото
Все фото
3
4
13
14
6
Шкарлета в Раде потроллили букетом цветов
Шкарлета в Раде потроллили букетом цветов
Одиозный Рабинович опубликовал карту Украины без Крыма
Одиозный Рабинович опубликовал карту Украины без Крыма
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
&quot;Отставка&quot; - в Офис генпрокурора бросили файеры
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
Протестующие объявили требование Зеленскому и пришли к Венедиктовой (обновлено)
Протестующие объявили требование Зеленскому и пришли к Венедиктовой (обновлено)
Видео
Все видео
Одиозный "слуга" Шевченко "воды в рот набрал" после вопроса о BMW за 2,5 млн грн
Одиозный "слуга" Шевченко "воды в рот набрал" после вопроса о BMW за 2,5 млн грн
"У кого нет 3 рук, кнопкодавить не смогут" - депутат показал, как работает сенсорная кнопка
"У кого нет 3 рук, кнопкодавить не смогут" - депутат показал, как работает сенсорная кнопка
Лерос обматерил Ермака в приемной
Лерос обматерил Ермака в приемной
"Мудило, *бало завали" - Береза ответил Добкину
"Мудило, *бало завали" - Береза ответил Добкину
День сопротивления оккупации Крыма: Зеленский издал указ
День сопротивления оккупации Крыма: Зеленский издал указ
Интервью
1/5
Зеленский может создать новую партию
Зеленский может создать новую партию
1 Просмотров: 684
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
Просмотров: 522
Как работает организация по поиску людей
Как работает организация по поиску людей
Просмотров: 333
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 1782
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку
Просмотров: 711
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
02 марта 2021
Просмотров: 513
Притягуючи катастрофи
– Привееет, друг! Из Украины? Я люблю Украину! Я сам из Киева, – молодий араб із течкою фотографій біжить пляжем. Ми щойно прилетіли ...
среда, 03 марта 2021 09:26

У Порошенко заявляют о грязной кампании против пятого президента

  Комментировать
  "Европейская Солидарность": К утечке "пленок Медведчука-Суркова" причастен заместитель председателя Офиса президента
"Европейская Солидарность": К утечке "пленок Медведчука-Суркова" причастен заместитель председателя Офиса президента

"Европейская Солидарность" считает, что к утечке "пленок Медведчука-Суркова" причастен заместитель председателя Офиса президента Андрей Смирнов.

Об этом говорится в ответе партии на запрос "Детектора медиа".

Публикуем полный текст ответа "Европейской Солидарности":

"Вряд ли делом Петра Порошенко является исследовать подлинность или фейковость разговоров российского военного преступника Суркова и кума Путина Медведчука. Впрочем, понятно, что "Европейская Солидарность" провела собственное расследование относительно истоков этой кампании.

"ЕС" не интересовалась у автора публикации, как он получил записи, поскольку знает и уважает право журналиста не раскрывать источников информации. Но в партии есть свои источники, из которых руководству "Европейской Солидарности" известно, что "запись разговоров" сливал в СМИ заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов. Где он взял эти материалы, вскоре тоже будет сообщено. Петр Порошенко, как известно, поддержал решение СНБО о применении санкций в отношении Медведчука как политическое решение, которое отвечает национальным интересам. Однако, решение СНБОУ Офис президента сопровождает грязной кампанией против Петра Порошенко. Коммуникации между Порошенко и Медведчуком никогда не были тайной и в течение нескольких лет касались главным образом освобождения украинских заложников из русского плена. Поэтому выглядят крайне странными потуги раздуть сенсацию из общеизвестной информации, в которых участвует такой широкий круг лиц - от ботов и придворных блоггеров до некоторых министров, которые дают интервью ради того, чтобы сделать приятное для уха главного телезрителя страны.

Стоит напомнить, что функция посредника Медведчуку была отведена решением лидеров стран Нормандского формата еще в июне 2014 года. Порошенко неоднократно заявлял, что для освобождения пленных готов был бы "сотрудничать хоть с чертом лысым". За несколько лет удалось провести несколько масштабных обменов, благодаря которым домой вернулись сотни украинцев. При этом Порошенко не выдал России ни Цемаха как ключевого свидетеля преступления Кремля в сбивания Боинга, ни "беркутов", которые расстреливали Майдан.

"Европейская Солидарность" требует немедленных процессуальных действий в отношении лиц, подозреваемых в терроризме. Мы верим правоохранителям, что они обладают реальными доказательствами террористической и противоправной деятельности подсанкционных людей. А раз так, то давно уже должны предъявить подозрение и ходатайствовать об избрании меры пресечения в отношении лиц, подозреваемых в тяжелом преступлении, за которое санкции - слишком мягкое наказание, как поссорить пальцем.

При отсутствии же указанных процессуально-правовых таких действий возникают подозрения, что Офис президента преследует какие-то другие цели, кроме прекращения деятельности в Украине пятой колонны".

Напомним, 25 февраля украинское издание "Цензор.нет" обнародовало семиминутную аудиозапись разговора двух людей, голоса которых похожи на голоса Виктора Медведчука и Владислава Суркова. Разговор происходит в конце 2014 года. Два человека на пленках говорят о схемах поставки электроэнергии на территорию оккупированного Россией Крыма, а также обмене пленными между Украиной и пророссийскими сепаратистами Донетчины и Луганщины. В разговоре также вспоминают тогдашнего президента Петра Порошенко. "Детектор медиа" в материале "Хоть с чертом лысым". Кому (не) выгодна запись телефонного разговора Медведчука с Сурковым" детально исследовал ситуацию со сливом пленки, и выяснил, как ее используют в политической борьбе разные игроки.

Детектора медиа
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «У Порошенко заявляют о грязной кампании против пятого президента». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
марта

Впервые профессионально танцевали стриптиз

Гроб с телом Чарли Чаплина нашли на пшеничном поле

Шокирующий случай: у больного диагностировали новый вирус

Курт Кобейн совершил первую попытку суицида

Расстреляли 366 крестьян

Впервые вышел еженедельный журнал

Африканское племя слышит шепот на расстоянии 300 м: интересные факты о слухе

Погибли врач и 3 пациента

Самое читаемое
Обнаженная и босая женщина разгуливала по дороге
Обнаженная и босая женщина разгуливала по дороге Просмотров: 15435
Украинцы будут платить за газ по-новому: что изменится
Украинцы будут платить за газ по-новому: что изменится Просмотров: 13752
Медведчука боятся. Аваков объяснил, почему
Медведчука боятся. Аваков объяснил, почему 1 Просмотров: 12780
Австралийская модель блеснула голым телом на обложке Playboy
Австралийская модель блеснула голым телом на обложке Playboy
10
 Просмотров: 9837
Сиамские близнецы ждут пятый день рождения
Сиамские близнецы ждут пятый день рождения Просмотров: 6795
Политика
Минобороны закупило в Европе списанные советские боеприпасы. Бюджет потерял 48,25 млн грн - нардеп "ЕС" Бондарь
Минобороны закупило в Европе списанные советские боеприпасы. Бюджет потерял 48,25 млн грн - нардеп "ЕС" Бондарь Просмотров: 90
Аваков: "Порошенко - не враг Украины"
Аваков: "Порошенко - не враг Украины" Просмотров: 945
Байден жестко подтолкнет Украину к реформам - экс-посол
Байден жестко подтолкнет Украину к реформам - экс-посол Просмотров: 567
Суд приостановил рассмотрение дела относительно национализации Приватбанка
Суд приостановил рассмотрение дела относительно национализации Приватбанка Просмотров: 198
Не выспались: депутаты отменили заседание комиссии
Не выспались: депутаты отменили заседание комиссии Просмотров: 189
Больше всего комментируют
8
Аваков назвал Стерненка искусственным героем
5
Зеленский вакцинируется от Covid-19 в прямом эфире
2
Ежегодный переход на летнее и зимнее время планируют отменить
2
Авакову сказали, что он "железная задница". Что ответил
2
Германия хочет добиться отмены санкций против "Северного потока-2"
Голосов: 5958
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть