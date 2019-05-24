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пятница, 24 мая 2019 11:56

У Порошенко уже начали избирательную кампанию

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У Порошенко уже начали избирательную кампанию
Партия Порошенко начала парламентскую кампанию.

Партия "Блок Петра Порошенка - Солідарність" начала парламентскую кампанию.

Об этом заявил председатель фракции БПП Артур Герасимов в эфире телеканала "Прямий".

На вопрос, может ли остановиться избирательный процесс досрочных выборов, Герасимов ответил:

"По состоянию на эту минуту начато парламентскую предвыборную кампанию. Именно поэтому сейчас я нахожусь на форуме солидарных общин, где будет подписан меморандум с политической партией "БПП - Солідарність" и общественностью.

Мы не боимся ни срочных, ни досрочных выборов ".

Также председатель фракции БПП заявил о "обновленную партию" и "праймериз".

Герасимов рассказал, что будут "защищать ключевые достижения за 5 лет", в частности курс на НАТО и ЕС.

"Вы увидите очень много интересного", - сказал Герасимов и добавил, что на форуме появится Петр Порошенко.

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В пятницу, 24 мая, в Украине официально стартовала избирательная кампания внеочередных выборов в Верховную Раду, назначенных на 21 июля.

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