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пятница, 16 апреля 2021 18:09

У Порошенко решили попиариться на "Большом строительстве" Зеленского

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"Европейскую Солидарность" Петра Порошенко поймали на пиаре за счет президентской программы "Большая Стройка".

Об этом на своей странице в Facebook рассказал директор аналитического центра "Диалог" Андрей Миселюк.

 

"В то время, когда все топ-спикеры "Европейской Солидарности" во главе с Петром Порошенко и все боты ЕС беспощадно и ежедневно критикуют проект "Большая стройка" Зеленского, "Европейская Солидарность" во Львовской области... решила попиариться на строительстве одного из объектов президентского проекта. Пытаясь заработать себе немного политических баллов", - написал он.

Как написал Миселюк, в своей заметке на официальной странице в Facebook представители "Европейской Солидарности" в базовом для себя регионе поздравляют всех львовян с открытыми торгами на один из участков проекта "Малый Карпатский круг" да еще и провозглашают это "приятными новостями". Этот проект реализуется в рамках "Большой стройки" на Львовщине, а именно - как капремонт части дороги Сколе - Славское.

"Петр Алексеевич, надо отдать ему должное, очень оперативно отреагировал на пиар-потуги ЕС на Львовщине. Он накричал на своих львовских партийцев, и те публикацию сняли", - написал политолог.

По мнению Миселюка, такое сообщение свидетельствует о нескольких важных вещей.

"Во-первых, пытаясь попиариться на дороге "Большой стройки", "Европейская Солидарность" во Львовской области фактически признает важность этого инфраструктурного проекта Зеленского для Львовщины в частности, а значит и для страны в целом. Во-вторых, становится понятным, что и самая беспощадная критика инициативы Зеленского со стороны оппозиционных сил вроде ЕС и ОПЗЖ - это только спектакль для СМИ. А на самом деле они понимают, что эта инициатива президента для страны полезна и даже пытаются к этому примазаться", - подчеркнул он.

Миселюк напомнил, что "Европейская Солидарность" Порошенко - не единственные, кто пытается политически паразитировать на инициативах Зеленского.

"Владелец "Буковеля" и экс-кандидат на 87 округе от "За майбутнє" Александр Шевченко также постоянно приписывал себе заслуги властной команды в строительстве инфраструктуры, чтобы поднять собственный рейтинг. Причем, пиар на проектах президента ему помог, и он почти выиграл у кандидата от "Слуги" Вирастюка", - написал политолог.

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