У Порошенко поставили точку с роспуском Рады

Верховную Раду уже не будут распускать, говорят в БПП. Фото: УНІАН

Решение президента Петра Порошенко о роспуске Верховной Рады уже неактуально. Об этом сказал народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Александр Грановский.

"Но если бы президент принял такое решение, то я бы его поддержал. Лучше сказать, воспринял бы его спокойно, это правильное слово. Чисто с политической логики. Если парламент не может выполнять свои задачи, если правящая коалиция не может быть стабильной, то стоит выбрать новую. Это просто.

Но сейчас это решение уже неактуально. Тем более, Рада показывает, что может голосовать за очень трудные решения, как, например, Антикоррупционный суд. Властная элита, значит, способна принимать нужные решения", - сказал он в интервью "Українська правда"

"Поэтому, наверное, этот парламент сможет работать дальше, и вопрос роспуска уже не стоит на повестке дня", - добавил Грановский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кнопкодавство, игры в "ферму", драка: чем запомнилась Рада перед выходом на каникулы

Украинцы избрали Верховную Раду восьмого созыва на внеочередных выборах 26 октября 2014-го. В парламент прошли: "Народний фронт", "Блок Петра Порошенка", "Самопоміч", "Опозицій­ний блок", Радикальна партія Олега Ляшка и "Батьківщина". В Раде работают 423 депутата. 225 избраны по спискам партий и 198 - в одномандатных округах. Свои полномочия парламент должен прекратить в 2019 году.