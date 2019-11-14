У Онищенко "придержали" полмиллиона евро на беговой лошади

Антикоррупционный суд арестовал полмиллиона гривен Александра Онищенко. Фото: slidstvo.info

Арестовали полмиллиона евро экс-нардепа Александра Онищенко, которые тот собирался потратить на новую беговую лошадь.

Решение об аресте по требованию Специализированной антикоррупционной прокуратуры приняла коллегия судей Высшего антикоррупционного суда, сообщает Следствие.Инфо.

Как установили антикоррупционные прокуроры, 20 сентября из своего российского счета Онищенко перевел в эстонский банк 500 тыс. евро. Эти деньги были частью сделки по покупке лошади.

Однако, эстонские правоохранители заморозили эти деньги на счете Онищенко. Теперь прокуратура через суд добилась их ареста.

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Сейчас Онищенко является фигурантом ряда уголовных производств. В частности, по версии сыщиков НАБУ, Онищенко вместе с соратниками продавали газ государственного предприятия "Укргаздобыча" через псевдобиржи. Этим нанесли ущерб государству 1,5 миллиарда гривен.

Бывший народный депутат Александр Онищенко, которого подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа, собирается вернуться в Украину.