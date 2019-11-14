У Онищенко "придержали" полмиллиона евро на беговой лошади

 
Ексклюзивы
1/5
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 3204
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1728
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 909
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 738
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
6 Просмотров: 3591
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Просмотров: 540
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Просмотров: 333
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
3 Просмотров: 1179
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
2 Просмотров: 2970
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 459
Фото
Все фото
5
20
3
11
10
Кума Путина собралась баллотироваться в президенты Украины
Кума Путина собралась баллотироваться в президенты Украины
На нового руководителя Полтавской ОГА местные активисты возлагают большие надежды
На нового руководителя Полтавской ОГА местные активисты возлагают большие надежды
Разумков &quot;сделал&quot; Киву
Разумков "сделал" Киву
&quot;Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие&quot;: как &quot;Слуга народа&quot; съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
&quot;Слуги народа&quot; собрались на партийный съезд: фото
"Слуги народа" собрались на партийный съезд: фото
Видео
Все видео
"Слуга народа" попал в скандал с сигаретами
"Слуга народа" попал в скандал с сигаретами
Рада начала рассмотрение законопроекта о рынке земли. ОНЛАЙН
Рада начала рассмотрение законопроекта о рынке земли. ОНЛАЙН
11 законопроектов о земле: Рада начала заседание
11 законопроектов о земле: Рада начала заседание
Нардепа из "ОПЗЖ", который предлагал тюрьму за кнопкодавство, поймали на "горячем"
Нардепа из "ОПЗЖ", который предлагал тюрьму за кнопкодавство, поймали на "горячем"
24 квартиры, 17 автомобилей: журналисты рассказали о "слуге народа" Дубинском
24 квартиры, 17 автомобилей: журналисты рассказали о "слуге народа" Дубинском
Интервью
1/5
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 729
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1278
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 963
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3897
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2133
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
11 ноября 2019
Просмотров: 1053
Дата смерті
У магії цифр є щось заворожуюче. Пишу про колишнього футболіста Віктора Серебряникова — зірку "Динамо" 1960-х. 12 листопада 1969 року кияни ...
четверг, 14 ноября 2019 08:06

У Онищенко "придержали" полмиллиона евро на беговой лошади

  Комментировать
У Онищенко &quot;придержали&quot; полмиллиона евро на беговой лошади
Антикоррупционный суд арестовал полмиллиона гривен Александра Онищенко. Фото: slidstvo.info

Арестовали полмиллиона евро экс-нардепа Александра Онищенко, которые тот собирался потратить на новую беговую лошадь.

Решение об аресте по требованию Специализированной антикоррупционной прокуратуры приняла коллегия судей Высшего антикоррупционного суда, сообщает Следствие.Инфо.

Как установили антикоррупционные прокуроры, 20 сентября из своего российского счета Онищенко перевел в эстонский банк 500 тыс. евро. Эти деньги были частью сделки по покупке лошади.

Однако, эстонские правоохранители заморозили эти деньги на счете Онищенко. Теперь прокуратура через суд добилась их ареста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ризатдинова призналась, почему рассталась с депутатом-беглецом Онищенко

Сейчас Онищенко является фигурантом ряда уголовных производств. В частности, по версии сыщиков НАБУ, Онищенко вместе с соратниками продавали газ государственного предприятия "Укргаздобыча" через псевдобиржи. Этим нанесли ущерб государству 1,5 миллиарда гривен.

Бывший народный депутат Александр Онищенко, которого подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа, собирается вернуться в Украину.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «У Онищенко "придержали" полмиллиона евро на беговой лошади». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
ноября

В кругосветное путешествие женщина взяла только небольшой чемодан

Любви Астрид Линдгрен добивалась лесбиянка

Самое читаемое
Пенсия вырастет: кто с декабря будет получать больше
Пенсия вырастет: кто с декабря будет получать больше 1 Просмотров: 29178
Разумков &quot;сделал&quot; Киву
Разумков "сделал" Киву
3
 Просмотров: 15192
В Киеве разыскали родителей 3-летнего найденыша. Они шокировали заявлением
В Киеве разыскали родителей 3-летнего найденыша. Они шокировали заявлением Просмотров: 14679
Гибель украинцев в Польше: сообщили новые подробности
Гибель украинцев в Польше: сообщили новые подробности Просмотров: 13851
Разведение войск в фото: возмущенные украинцы и счастливы враги
Разведение войск в фото: возмущенные украинцы и счастливы враги
19
 Просмотров: 10458
Политика
"Слуга народа" попал в скандал с сигаретами
"Слуга народа" попал в скандал с сигаретами
 Просмотров: 657
"Без Украины не будет суверенной Европы" - Туск о "любви" Макрона к России
"Без Украины не будет суверенной Европы" - Туск о "любви" Макрона к России Просмотров: 549
Сегодня опубликуют стенограмму разговора Зеленского и Трампа
Сегодня опубликуют стенограмму разговора Зеленского и Трампа Просмотров: 126
"Укртранснафта" получила €4,2 млн от России за некачественную нефть
"Укртранснафта" получила €4,2 млн от России за некачественную нефть Просмотров: 198
Ветеран АТО Мазур вернулся в Украину
Ветеран АТО Мазур вернулся в Украину Просмотров: 540
Больше всего комментируют
15
Начинается зачистка тех, кто реформировал армию - Федина об аресте генерала Марченко
15
Выгняли пассажира, сделавшего проводнице замечание за русский язык
6
24 квартиры, 17 автомобилей: журналисты рассказали о "слуге народа" Дубинском
3
"Продвигает идею гражданского конфликта на Донбассе" - офицер о заявлениях Сивохо
3
Вятрович станет народным депутатом
Голосов: 13631
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua